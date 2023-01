Los teléfonos inteligentes todavía no han desarrollado una herramienta nativa para desbloquearse mediante comandos de voz, solo existen los clásicos mecanismos de seguridad, como por ejemplo: la huella dactilar y el patrón, que son los que comúnmente se utilizan, sin embargo, los trucos abundan por internet y desde Depor te enseñaremos a desbloquear tu celular Android tan solo con repetir la frase “Desbloquea el móvil”.

Antes de comenzar, es necesario destacar que para realizar este truco tienes que renunciar a la seguridad de tu dispositivo Android, significa que debes deshabilitar el mecanismo de desbloqueo que hayas elegido, ya que es imposible que tu voz realice un trazo para el caso de los patrones.

Así puedes desbloquear tu móvil Android con la voz

El proceso es un poco largo, pero los resultados son muy efectivos, dividiremos los pasos en tres secciones: primero, debes activar al Asistente de Google, si lo habilitas al decir “Ok Google”, entonces omite esta parte; segundo, descarga Nova Launcher; y tercero, crea la rutina para el desbloqueo por comando de voz.

Activa el Asistente de Google

Primero, abre la aplicación de Google (no Google Chrome) y toca el ícono de tu foto de perfil (arriba a la derecha).

(no Google Chrome) y toca el ícono de tu foto de perfil (arriba a la derecha). Ahora, presiona en “Configuración” > “Asistente de Google” > desplázate hacia abajo y dale a “Hey Google y Voice Match”.

Finalmente, activa el interruptor denominado “Hey Google”.

Descarga un Launcher

Un launcher es una aplicación que te permite personalizar la interfaz principal del teléfono o acceder a una función específica, en este caso al desbloqueo por comando de voz.

Descarga Nova Launcher haciendo clic aquí .

. Ábrela, otórgale los permisos necesarios y solo escoge el tema de tu agrado, verás un ligero cambio en la interfaz principal de tu teléfono.

¿Cómo crear una rutina para el desbloqueo por voz?

Entra a la app de Google > “Configuración” > “Asistente de Google”.

El siguiente paso es oprimir en “Conversación continua” y activa el interruptor que dice “El micrófono de tu dispositivo volverá activarse (...)”.

Regresa a las “Configuraciones” o “Ajustes” y haz clic en “Rutina” > “Nueva” > “Añadir primer elemento”.

En esta parte debes apretar la opción “Cuando le diga al asistente de Google”, la cual se ubica junto a un micrófono.

En el recuadro “Hey Google”, escribe “ Desbloquea el móvil ” y toca el check de arriba.

” y toca el check de arriba. Retrocede un paso, y ahora presiona en “Añadir acción” > “Prueba añadir tus propios comandos” > escribe “Abrir Nova Launcher” > “Hecho”.

Por último, ya puedes desbloquear tu celular diciendo “Ok Google, desbloquea el móvil” o la frase que hayas configurado.

