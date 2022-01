Dejar tu celular cargando toda la noche no es perjudicial para los teléfonos móviles de la actualidad, ya que estos dispositivos cuentan con baterías inteligentes hechas de polímeros de litio e iones de litio, las cuales no se sobrecargan cuando llegan a su 100%; sin embargo, existe una gran parte de los usuarios que aún disponen de teléfonos antiguos que no tienen está importante característica, así que hoy te enseñaremos un truco para que tú equipo Android ‘grite’ cada vez que termine de cargar.

Si aún conservas tu móvil Android antiguo y no lo quieres desechar por nostalgia, te recordamos que la batería de este equipo sí se puede dañar en caso lo dejes enchufado toda la noche, peor aún si lo haces a diario o lo alimentas de energía con un cargador que no es el original, por ello, te recomendamos aplicar el truco para que el dispositivo te avise cuando llegue a su 100%.

Es importante aclarar que en esta ocasión será necesario descargar desde la Google Play Store una aplicación desarrollada por terceros, la cual denominaron Battery Sound Notification, la obtienes rápidamente haciendo clic en el siguiente enlace. El truco también aplica para tabletas Android.

CÓMO HACER QUE TU MÓVIL ANDROID GRITE CUANDO ACABE DE CARGAR

Tras haberla descargado, abre la aplicación y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar, no te preocupes que es totalmente seguro.

Ahora, en la parte superior tienes que presionar el ícono del más (+).

La app te mostrará hasta tres opciones, las cuales son: ‘Modo’, ‘Sonido’ y ‘General’, toca sobre la primera.

Aquí selecciona ‘ Batería llena ’ y coloca 100%.

’ y coloca 100%. Finalmente, en el apartado ‘Sonido’, elige ‘Texto a voz’ y escribe lo que desees, por ejemplo: “(tu nombre) el celular ya está cargado, desconéctalo”. Es así como tu celular ‘gritará' o te avisará cuando haya cargado por completo.

Listo, no te olvides de guardar los cambios, de esta manera tu celular siempre te avisará con el mensaje que has configurado cuando llegue a su 100%. Si cuentas con un teléfono móvil antiguo que tenga Android 7, versiones anteriores o que su batería pueda retirarse, recomendamos no dejarlo conectado toda la noche y cargarlo durante el transcurso del día.

Cómo cargar tu móvil Android sin conectarlo al enchufe

Primero, asegúrate que el móvil que brindará la energía esté cargado al 100% o lo más que se pueda.

Ahora, ubícate en la pantalla de inicio de tu móvil Android y despliega la barra de Menú, lo haces deslizando con el dedo desde arriba hacia abajo.

y despliega la barra de Menú, lo haces deslizando con el dedo desde arriba hacia abajo. Aquí te van a aparecer varias opciones, activa la que dice ‘Wireless PowerShare’, tiene que estar sombreada de color azul (plomo significa apagada).

Esta parte es muy importante, no es necesario activar la misma función en el teléfono que recibirá la carga, ya que si lo haces cualquiera podría estar brindando energía.

Por último, solo tienes que juntar la batería del celular descargado junto a la del dispositivo que le brindará energía.

