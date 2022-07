¿Alguna vez has escuchado una canción en la radio, bus, calle, etc., y no sabes como se llama o qué agrupación la canta? es una situación bastante común, tan usual que Google vio una necesidad y creó un nuevo widget al cual denominaron “Sound Search”, el aplicativo que te permite identificar canciones con solo tararear su ritmo. Desde Depor te explicaremos los pasos para habilitar la referida herramienta desde tu celular con sistema operativo Android.

Aunque actualmente existen aplicaciones que te brindan las mismas características que “Sound Search”, no tiene sentido que continúes ocupando el almacenamiento de tu celular cuando el mismo ya cuenta con un widget gratuito, sencillo de utilizar y lo mejor de todo, no ocupa memoria en el espacio interno del dispositivo Android.

ASÍ PUEDES IDENTIFICAR CUALQUIER CANCIÓN CON SOUND SEARCH DESDE TU MÓVIL ANDROID

Primero, ubícate en la pantalla principal de tu smartphone Android y realiza el gesto de pellizcar, como si estuvieras reduciendo el zoom de la cámara.

Se desplegarán varias opciones en la parte inferior, presiona en "Widgets".

Ahora, te aparecerá una larga lista con todos los widgets disponibles en tu celular.

Busca y toca sobre la aplicación de Google (no Google Chrome).

El siguiente paso es apretar en “Sound Search” > “Añadir”, automáticamente se anclará en la pantalla de tu teléfono.

Haz clic en el ícono del widget y te pedirá que reproduzcas, cantes o tararees una canción.

Finalmente, Sound Search te mostrará el nombre y grupo de la canción que estabas buscando.

CÓMO INSTALAR ANDROID 13 BETA EN TU CELULAR

Accede a la siguiente web haciendo clic aquí . Una vez que hayas decidido formar parte de Android 13 beta, dale un toque en “Participar”.

Recuerda que si no tienes un móvil compatible, no podrás acceder a la prueba.

Registra todos tus datos en la página.

Luego, coloca ciertos aspectos de tu terminal como número de compilación, modelo, marca, etc.

Espera por lo menos una hora para poder recibir la descarga de Android 13 Beta .

En caso no la veas, puedes hacerlo manualmente. Para ello accede a los "Ajustes" > "Sistema" > "Avanzado" > "Actualización de software" y listo.

Por último, descarga, reinicia tu celular y ya tendrás Android 13 Beta.

Recuerda que es una versión de prueba por lo que pueden haber ciertos errores.

LISTADO DE CELULARES QUE TENDRÁN ANDROID 13 BETA

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

También podrás descargar Android 13 Beta 3.2 en terminales Realme, ASUS, Lenovo, Nokia, OnePlus, OPPO, Vivo o Xiaomi.