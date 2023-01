Seguro borraste varias imágenes o videos para liberar espacio de almacenamiento en tu teléfono con sistema operativo Android, sin embargo, tras hacerlo no sabes por qué continúas con la memoria llena si acabas de eliminar una gran cantidad de elementos que no utilizabas; te comentamos que el problema es por culpa de la “papelera de reciclaje”, ya que en esta sección se almacenan automáticamente todos los elementos que borras a través de la galería, ¿Quieres evitarlo? en Depor te enseñaremos los pasos de inmediato.

La galería de tu celular Android tiene una función que se encuentra habilitada de forma predeterminada, la cual sirve para guardar durante 30 días todas las fotos y videos que has eliminado, ¿Por qué? simple, porque de repente borraste algo que no querías, así podrás salvar o restaurar estos archivos ingresando a la papelera.

Lo tedioso es que cuando no eliminaste algo de casualidad y ya te quedaste sin espacio de almacenamiento, será imposible descargar más archivos multimedia e incluso el smartphone te impedirán realizar capturas de pantalla, por lo que debes eliminar todo de forma manual y ni siquiera te aparecerá la opción “Seleccionar todo”.

El truco para que las fotos y videos eliminados no vayan a la papelera de tu teléfono

Primero, ingresa a la galería de tu celular Android .

. En esta parte te aparecerán todas las fotos y videos organizados en diferentes secciones: cámara, capturas de pantalla, descargas, Google Photos, WhatsApp, etc.

Ahora, presiona sobre el ícono de las tres líneas horizontales que se ubican en el extremo inferior derecho.

El siguiente paso es tocar en la opción denominada “Ajustes”.

Busca y desactiva el interruptor que dice “Papelera”, recuerda que tras hacerlo ya no vas a recuperar los archivos.

Finalmente, Android te consultará si realmente quieres desactivar la función, confirma los cambios.

Funciones de Android que consumen tu batería sin que te des cuenta

De repente el 10% no te parezca una exorbitante cantidad de energía, es lo que consumen las 4 funciones de tu teléfono que no utilizas, pero están activadas, no obstante, desearías ese 10% cuando tu celular se encuentra en 0% y no tienes un cargador o tomacorriente a la mano.

Bluetooth : es muy común que los usuarios se olviden de tener activado el Bluetooth después de haberlo utilizado, y lo mismo ocurre con las demás funciones. Si no vas a emparejar tu móvil con otro dispositivo, te recomendamos apagarlo para que ahorres por lo menos un 5%.

: es muy común que los usuarios se olviden de tener activado el Bluetooth después de haberlo utilizado, y lo mismo ocurre con las demás funciones. Si no vas a emparejar tu móvil con otro dispositivo, te recomendamos apagarlo para que ahorres por lo menos un 5%. GPS : solo debes desactivarlo cuando te encuentres en casa, ya que es muy importante mantener el GPS activado al momento de compartir ubicación o en caso seas víctima de robo, de esta forma podrás rastrear el smartphone a través de un ordenador, laptop u otro smartphone.

: solo debes desactivarlo cuando te encuentres en casa, ya que es muy importante mantener el GPS activado al momento de compartir ubicación o en caso seas víctima de robo, de esta forma podrás rastrear el smartphone a través de un ordenador, laptop u otro smartphone. Wifi : cuando sales de tu casa, oficina, trabajo, etc., es probable que actives tu paquete de datos móviles para que tengas acceso a internet. Aunque el consumo diario sea del 2% o 3% es una cifra significativa.

: cuando sales de tu casa, oficina, trabajo, etc., es probable que actives tu paquete de datos móviles para que tengas acceso a internet. Aunque el consumo diario sea del 2% o 3% es una cifra significativa. Datos móviles: si estás conectado a una red wifi lo idea sería navegar con ese internet y no con el tu paquete de datos.

