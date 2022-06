Todos los dispositivos móviles con sistema operativo Android, sean de la compañía Xiaomi, Samsung, Motorola, etc., cuentan con una función que no es del agrado de muchos usuarios, esta consiste en que la cámara principal de su teléfono toma fotografías con un sello de agua que especifica la marca y el modelo del equipo. Si no te sientes cómodo con esta especificación y consideras que tapa partes importantes de tus imágenes, desde Depor te explicaremos cómo quitar el sello de agua para siempre.

No tendrás que rootear tu teléfono o descargar aplicaciones de sitios externos, ya que el sello de agua lo puedes eliminar directamente desde las configuraciones de tu cámara nativa. Esta marca normalmente aparece de manera automática en la parte inferior izquierda tras haber tomado una fotografía, por ejemplo: en Samsung sale la siguiente especificación: “Samsung Quad Camera. Tomada con mi Galaxy (modelo)”.

LOS PASOS PARA ELIMINAR EL SELLO DE AGUA DE LAS FOTOS QUE TOMA LA CÁMARA DE ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona el apartado denominado "Aplicaciones". Se desplegarán todas las apps descargadas o predeterminadas de tu smartphone.

Aquí tienes que ubicar y tocar sobre la app nativa de la “Cámara”.

El siguiente paso es apretar la opción “Ajustes de cámara”.

Finalmente, desplázate hacia abajo y desactiva el interruptor que dice “Marca de agua”.

Cómo ordenar todas tus aplicaciones agitando tu móvil Android

Desde tu celular Xiaomi presiona el botón digital de inicio, el cual se ubica en la parte inferior central.

El siguiente paso es realizar el gesto de "pellizcar" con los dedos índice y pulgar, como si estuvieras reduciendo el zoom de la cámara.

Aquí te aparecerán las ventanas de tu móvil con las aplicaciones que tienes dispersas por todos lados.

Por último, agita o sacude el teléfono y vas a ver como automáticamente se van a ordenar en un segundo.

Sin duda alguna es una función muy útil y que te ahorrará mucho tiempo, pues ya no tendrás que pulsar individualmente cada aplicación para ubicarlas de manera ordenada. Es necesario mencionar que la herramienta “sacudir” no ubicará las apps en orden alfabético, sino de manera aleatoria.