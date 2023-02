Hoy es un buen momento para evaluar cómo es que navegas en la red. El 7 de febrero se celebra el Día Internacional de Internet Segura, cuyo fin es promover un entorno más seguro para los millones de cibernautas, con especial énfasis en niños y adolescentes. Por esta razón, te comentaremos cuáles son las mejores prácticas de ciberseguridad para que tu navegación en Android y PC sea la más fluida.

La celebración del Safer Internet Day comenzó como una iniciativa del proyecto SafeBorders de la UE en 2004 y fue asumido por la red Insafe como una de sus primeras acciones en 2005, posteriormente, el Día de Internet Segura ha crecido más allá de su zona geográfica tradicional y actualmente se celebra en unos 180 países y territorios de todo el mundo. Asimismo, el principal objetivo de esta campaña es concientizar a los usuarios sobre los problemas emergentes en línea a los que se exponen los cibernautas y promover el uso responsable y respetuoso de la tecnología.

Para que tu experiencia sea la más segura posible, los expertos de Lenovo compartieron los siguientes consejos.

Recomendaciones para protegerse de ciberataques

Utilizar sistemas operativos que proporcionen protección, por ejemplo, los equipos que cuentan con Windows 10 y 11 tiene incluido Seguridad de Windows, que proporciona la protección antivirus. El dispositivo estará protegido activamente desde el momento en que se inicie Windows y continuará examinando el equipo en busca de malware, virus y amenazas de seguridad.

Utilizar dispositivos que protejan la identidad. Diversos equipos tecnológicos tienen añadido configuraciones de seguridad. Por ejemplo, los dispositivos protegidos por ThinkShield permite una autenticación más sencilla y confiable en cada inicio de sesión, almacena de forma segura la información de las huellas digitales aislando los datos biométricos de los hackers, presenta una cámara infrarroja para el reconocimiento facial y cuenta con seguridad de geolimitación para realizar una autentificación basada en la ubicación mediante GPS y/o detección de ubicación de redes.

Actualizar contraseñas periódicamente. Las contraseñas son la primera barrera de nuestras cuentas en diversas plataformas por lo que es recomendable no utilizar la misma contraseña en cada cuenta y cambiar las contraseñas cada cierto tiempo para evitar algún ataque de los ciberdelincuentes.

Evitar las conexiones Wi-Fi desconocidas. Cuando uno se conecta a una red Wi-Fi se expone a que los ciberdelincuentes intercepten los datos personales tales como datos bancarios, contraseñas y otra información importante. Asimismo, se puede utilizar herramientas como los dispositivos protegidos por ThinkShield que cuenta con WiFi Security que impide que los usuarios expongan la información en redes no fiables, además, tiene Bufferzone para mantener los ataques lejos del punto de enlace o la red.

No ingresar a páginas de dudosa procedencia. Cuando se esté navegando en la red, es necesario comprobar la seguridad de la web para evitar exponerse a los riesgos del internet. Por ejemplo, cuando se use el navegador Chrome se puede comprobar la seguridad de una página observando en el lado izquierdo el símbolo de seguridad, sino no es confiable indicará “no seguro o peligroso”.

Los peligros de internet son múltiples y de diversos tipos, por ello, es necesario que se utilicen diversas herramientas en simultáneo para potenciar al máximo la protección de nuestros dispositivos y con ello aumentar la seguridad de nuestros datos cuando de navegar en la red se trate.

