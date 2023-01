¿Tu celular Android se daña si no lo reinicias o apagar con frecuencia? falso, ya que no sucedería nada si no lo haces después de 24 horas o un mes, sin embargo, la figura cambia cuando lleva mucho tiempo encendido, ¿Por qué? simple, de esta manera estarías saturando la memoria RAM, almacenando caché y la batería jamás entraría en estado de reposo, ¿Te gustaría saber la cantidad de días exactos que tu teléfono se encuentra encendido? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Algunos dispositivos móviles de la marca Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., cuentan con la herramienta “Estado de reinicio encendido”, la cual se encarga de contabilizar la cantidad de días desde que apagaste tu smartphone por última vez. ¿Para qué te servirá esta información? para reiniciar o apagar el equipo y así mejorar el rendimiento del sistema operativo.

Así puedes saber cuánto tiempo está prendido tu celular

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona en el apartado que dice “Cuidado de la batería y dispositivo”, el nombre de las opciones varía ligeramente dependiendo de la marca y modelo del dispositivo.

Se abrirá una nueva ventana, desplázate hacia abajo y oprime sobre la opción “Diagnóstico”.

El siguiente paso es tocar en el botón denominado “Estado de reinicio encendido”, el cual se ubica en la parte inferior.

Te saldrá el siguiente mensaje: “Su teléfono lleva (x) días encendido”.

Es importante aclarar que tu teléfono Android no será afectado directamente si no lo apagas, no obstante, es recomendable hacerlo por los menos una vez a la semana, así le estarías dando un respiro a la batería o la memoria RAM, estas acciones podrían alargar la vida de tu equipo y mejorar su rendimiento.

