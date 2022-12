Seguramente has comprado un teléfono inteligente que tiene doble ranura SIM y todavía no lo sabes, este cuenta con varios beneficios, como por ejemplo: tener dos líneas de diferentes operadores telefónicos, ya que los equipos de la actualidad vienen liberados por defecto. ¿Te gustaría saber si tu dispositivo móvil con sistema operativo Android es Dual SIM? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Además, con el Dual SIM es posible registrar y gestionar dos cuentas de WhatsApp, Telegram o cualquier otra plataforma de mensajería que requiera de un número de celular, recuerda que Android tiene una increíble herramienta para duplicar determinadas aplicaciones.

Otro beneficio es que ya no será necesario cargar dos celulares en tu bolsillo, así vas a utilizar una línea para el trabajo y la que sobra para comunicarte con tus amigos o familiares. Finalmente, también podrás añadir una tarjeta SIM del extranjero en caso realices un viaje fuera de tu país.

La guía para saber si tu teléfono Android acepta doble SIM

La forma más sencilla de saber si tu teléfono es compatible con Dual SIM es abriendo la bandeja que se ubica en la parte inferior o lateral izquierda del smartphone, el problema es que necesitas de una aguja o aparato especial que vino en la caja del móvil, con esta sacarás la ranura y observarás si entra un segundo chip. Otra forma es la siguiente:

Verificando el código IMEI. Primero, abre la aplicación de llamada que viene instalada por defecto.

Ahora, digita “*#06#”, sin las comillas por supuesto y presiona en el ícono de llamar.

De inmediato se desplegará una ventana emergente y Android te mostrará un extenso código de varios números.

te mostrará un extenso código de varios números. Si aparecen dos (IMEI), significa que tu celular sí acepta doble SIM.

Así puedes desviar llamadas comerciales en tu celular Android

Antes de comenzar, es necesario brindarte una serie de recomendaciones para evitar las llamadas comerciales: no navegues por páginas web inseguras, lo mejor sería utilizar sitios oficiales; no solicites mucha información con un mismo número de teléfono, aquí lo ideal sería añadir un correo electrónico; si asesores comerciales te escriben por las redes sociales o aplicaciones de mensajería, como por ejemplo: WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., nunca compartas tu número de teléfono porque formará parte de su base de datos. Ahora, aplica lo siguientes pasos: