No se han reportado muchos inconvenientes al intentar descargar o actualizar una aplicación desde la Google Play Store de Android, sin embargo, es probable que tu dispositivo móvil haya presentado el error “no se ha podido analizar el paquete” al momento de instalar una APK de sitios externos, ¿Qué significa esto y cómo solucionarlo? desde Depor lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es importante saber cuál es la diferencia entre instalar una aplicación y una APK: la primera, se descarga a través la Google Play Store y se instala automáticamente en tu celular Android, no tienes que hacer nada más; por otra parte, la segunda, al tratarse de un programa que no se encuentra en la referida tienda de aplicaciones, debes recurrir a páginas web de terceros para descargarla, ejecutarla y actualizarla de forma manual, por ejemplo, WhatsApp Plus, se trata de un APK muy popular que únicamente lo puedes obtener a través de páginas confiables como “APKMirror”.

Aclarando lo anterior, un APK es un archivo ZIP que cuenta con una serie de datos imprescindibles para que puedas instalarlo en tu teléfono inteligente, no obstante, antes de hacerlo el sistema operativo te preguntará si quieres instalar el APK o actualizar el programa. Cuando el proceso funciona correctamente te saldrá el aviso “¿Quieres instalar/actualizar esta aplicación?”, lo aceptas, esperas y listo, en cambio, si algo sale mal te podrían aparecer dos anuncios: “La aplicación no se ha instalado porque no es compatible con tu teléfono” (tu móvil no cuenta con los requisitos necesarios), o “no se ha podido analizar el paquete”, algo que muchos usuarios no saben lo que significa.

LA SOLUCIÓN AL AVISO “NO SE HA PODIDO ANALIZAR EL PAQUETE” EN TU TELÉFONO ANDROID

El mensaje no es claro, pero se entiende que Android no es capaz de leer los datos del APK, ¿Por qué? existen muchas razones, pero las dos más comunes son las siguientes: cuando quieres forzar la instalación de un programa que pide como requisito una versión de Android superior a la que tienes; o que el archivo sea falso.

Las soluciones se han detallado en las causas del problema.

En el primero debes actualizar tu sistema operativo o descargar un APK compatible con la versión que tienes actualmente.

En el caso del segundo no se puede hacer nada, lo más seguro es que no sea un APK, esté dañado o lleno de virus. Te recomendamos descargar los programas de sitios confiables como APKMirror o UpToDown y no de cualquier lugar.

QUÉ SIGNIFICAN LAS LETRAS “CE” DE TU CELULAR ANDROID

Si volteas tu móvil vas a ver la marca del fabricante y debajo de la misma está grabado las iniciales “ C E ” (separadas).

” (separadas). Definiendo cada letra significa Conformité Européene .

. Esto quiere decir que tu teléfono cumple con los requisitos de calidad y seguridad que solicita la “ Unión Europea ” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios.

” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios. Para resumirlo, en caso el smartphone no cuente con las iniciales “C E” (separadas), si te ocurra algo por culpa de algún fallo en el equipo, el fabricante no podrá responder si el hecho o accidente se generó en Europa.

Por otra parte, las letras “ CE ” (juntas), significan “ China Export ”.

” (juntas), significan “ ”. Dicha marca la llevan todos los productos importados del país asiáticos. Así vas a saber si alguien te quiere engañar diciendo que el producto ha sido importado desde Europa.

