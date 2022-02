Los lectores de huella son uno de los sistemas de seguridad más eficientes en los teléfonos con sistema operativo Android. No obstante, no está libre de fallos. Si no sabes qué hacer porque el sistema no reconoce tu huella, lee con atención estos consejos para que pierdas horas revisando tutoriales ni descargando aplicaciones de terceros.

Uno de los errores más frecuentes en los dispositivos Android es una mala colocación del dedo sobre el sensor. Lo más común es que haya suciedad sobre el sensor, ya sea el que esté ubicado en la parte trasera del teléfono o sobre la pantalla. También hay dispositivos que cuentan con el sensor en el botón de encendido.

La solución solo pasa por limpiar el equipo antes de usarlo y percatarse de que no esté en un lugar con mucho polvo o suciedad. Quizá el error también pase por no colocar el dedo por el apuro, así que asegúrate bien de que esté todo en orden a la hora de usar el lector.

Si nada de lo anterior soluciona el error en el móvil Android, existe el riesgo de que se haya perdido, borrado o dañado los datos biométricos. La única alternativa será restaurar los ajustes para añadir nuevamente la huella digital. La ruta es Ajustes - Configuraciones de seguridad - Huella digital.

Por último, en caso de no haber una salida, queda sospechar que el lector está dañado. Quizá una caída o un golpe hicieron que el sensor se desequilibrara. Si el lector está debajo de la pantalla, basta una pequeña grieta para que la lectura no sea igual. La solución será acudir al servicio técnico y recurrir al reconocimiento facial para seguir teniendo una capa más de seguridad.

CÓMO SABER SI MI CELULAR ANDROID ES ROBADO

Lo primero será saber el IMEI. Para ello deberás pulsar *#06#.

Cuando llames, copia el código que te aparece en la pantalla.

Ahora deberás ingresar a Configuración y allí dirígete a Información del dispositivo.

También lo puedes encontrar con el nombre de “Acerca del teléfono”.

Allí verás el IMEI de tu celular. Si este es igual al número que aparece al pulsar el código *#06#, entonces todo está en orden.

Otro detalle que debes saber es que el IMEI también figura en la caja del smartphone.

Por lo que puedes comprobar si los dos números anteriores son iguales a los que figuran en la etiqueta del empaque.

