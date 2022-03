Los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, cada vez son más avanzados y le ofrecen a los usuarios mejores herramientas a diferencia de los terminales que se fabricaban hace algunos años. En esta oportunidad te enseñaremos dos maneras de editar un video para que puedas girarlo o rotarlo sin la necesidad de descargar aplicaciones adicionales de la Google Play Store o sitios externos.

Si has filmado un video y al verlo te diste cuenta que estaba de cabeza o de costado, no te preocupes, es muy fácil girarlo y que visualmente se vea bien, asimismo, para hacerlo no tendrás que instalar aplicaciones o utilizar páginas que pongan en riesgo toda la información almacenada en tu equipo móvil, si tu celular es Android ya cuentas con la opción de “Rotar” incluida.

CÓMO GIRAR UN VIDEO EN ANDROID

Desde la galería de imágenes

Primero, abre la galería de tu dispositivo Android e ingresa al video que quieres rotar.

e ingresa al video que quieres rotar. Ahora, en la parte inferior te aparecerán varios íconos, presiona el del lápiz.

Aquí podrás añadirle textos, emoticones, filtros, etc., toca sobre la opción girar, la ubicas con el ícono de una flecha en forma de círculo.

Escoge bien el ángulo de inclinación que quieres darle al archivo multimedia, puede ser hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo (de cabeza).

Finalmente, aprieta el botón de “Guardar”.

Listo, cuando regreses a la galería de tu celular vas a ver que automáticamente se ha creado el mismo video, pero, con los cambios que ya has realizado.

Desde Google Fotos

Google está vinculado con la mayoría de los sistemas operativos para móviles, y Android no es una excepción, ya que ellos mismos han desarrollado el mencionado software, por ello, a través de Google Fotos, una app que almacena tus imágenes y videos favoritos en la nube (Google Drive), también es posible editar estos archivos y a continuación te explicaremos cómo hacerlo.

Antes, asegúrate que Google Fotos no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store.

El siguiente paso es abrir el video de tu preferencia.

Luego, toca en el botón de “Editar”

En la parte de abajo te aparecerán varias pestañas, desplázalas hacia la izquierda hasta encontrar “Recortar”.

Por último, presiona el ícono de la flecha en curva junto a un rombo pequeño.

