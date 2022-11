WhatsApp se ha consolidado como la plataforma de mensajería instantánea líder en todo mundo, esto desde que se lanzó al mercado de las aplicaciones en el año 2009, sin embargo, el sistema operativo Android te ofrece un abanico de programas que te brindan el mismo servicio de comunicación rápida, ¿Quieres saber cuáles son las mejores de la Google Play Store? en Depor las mencionaremos a continuación.

Estas son las mejores aplicaciones de mensajería para Android

WhatsApp (2009)

Google tuvo que esperar cerca de un año para que Android sea compatible con WhatsApp, la cual en sus inicios fue creada por dos exdesarrolladores de Yahoo! Messenger, quienes posteriormente le vendieron su aplicativo a Facebook Company (actual Meta) por un precio que supera los 19 mil millones de dólares, ¿Crees que fue una buena decisión? actualmente la referida plataforma cuenta con más de 4 mil millones de usuarios a nivel mundial.

Al principio, WhatsApp solo servía para enviar mensajes de texto y emoticones con solo tener una buena conexión a internet. Después de varias actualizaciones, se añadieron otras herramientas y ahora es más completa, ya que te permite realizar llamadas y videollamadas, compartir fotos y videos que se vean una sola vez, el modo “Multidispositivo”, etc.

Viber y Line (2010 y 2011)

Se trata de las primeras competencias de WhatsApp. Primero salió Viber, en diciembre de 2010, te ofrecía las mismas características que la app de Meta, es prácticamente lo mismo pero con otro diseño. Luego, en el mes de junio de 2011, se creó Line, una app que rápidamente alcanzó los 300 millones de usuarios, ya que te ofrecía algo diferente al momento de chatear, fue la primera plataforma en implementar el chat de pegatinas o stickers animados, algo que llamó la atención de muchas personas pero no fue suficiente para superar a WhatsApp.

Facebook Messenger (2013)

Meta ya contaba con su propio sistema de comunicación rápida para las computadoras o portátiles, nos referimos a Facebook Messenger, no obstante, después de unos años se creó la aplicación Messenger, prácticamente es el chat de Facebook y es la segunda app de mensajería perteneciente a Mark Zuckerberg. En poco tiempo se convirtió en la segunda plataforma de mensajería más descargada en iOS y Android, destronando así a Line y Viber.

Instagram Mensajes Directos (2013)

Instagram comenzó siendo una aplicación para publicar tus mejores fotos y videos, aunque se creó en el año 2010, en el 2013 añadieron una sección denominada “Mensajes directos”, un sistema de mensajería instantánea como la de Facebook Messenger. Actualmente, la app de fotos, que también pertenece a Meta, es una red social completa, hasta cuenta con su sección de “Reels” y “Marketplace”.

¿Por qué no puedes descargar notas de voz en WhatsApp?

No hay espacio de almacenamiento en el celular

El almacenamiento es una de las principales causas para que no puedas descargar mensajes de audio, ya que WhatsApp es una aplicación que consume la memoria interna sin que te des cuenta, por ejemplo: supongamos que revisas tu galería y no encuentras mucho material, entonces te preguntas lo siguiente: “¿Por qué he llenado todo el espacio si no hay nada?”, la respuesta es simple, y es que la referida aplicación guarda todos los archivos enviados o recibidos en una carpeta interna del smartphone, no será posible ni descargar una foto que en muchas ocasiones solo pesa kilobytes.

Elimina aplicaciones y juegos que ya no utilices. Opta por desinstalar las redes sociales de siempre y navegar mediante su versión web. También hay versiones más ligeras como Messenger o Facebook Lite, son buenas opciones.

Elimina archivos multimedia como: fotos, videos, gifs, audios, documentos Word, Excel, PDF, etc.

Caída mundial de WhatsApp

No es una novedad que WhatsApp se caiga en todo el mundo y sus servidores no funcionen, ha sucedido en más de una ocasión, cuando sucede esto también afecta a las otras aplicaciones de Meta, como Instagram, Facebook y Messenger, así que será imposible enviar, recibir o descargar archivos multimedia hasta que se solucione el problema. Sigue estos pasos para saber si WhatsApp se ha caído:

Primero, abre el navegador de tu preferencia y busca la página Downdetector, un sitio web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en WhatsApp.

Otro método para descubrir si la app se cayó es utilizando Twitter. La mayoría de usuarios usa el hashtag #WhatsappDown que rápidamente se convierte en tendencia. Recuerda que Twitter no pertenece a Facebook.

Borra los datos caché en WhatsApp

Los datos cache son memorias que WhatsApp va creando mientras más tiempo utilizas la aplicación en tu móvil Android o iOS de Apple. Por ejemplo, si eliminas los datos caché de Facebook, se borrarán todas las cuentas o contraseñas vinculadas, por lo que tendrás que iniciar sesión nuevamente y guardar esa información.

Es probable que el caché de una app se sature de información y termine por corromperse, esto afectaría el normal funcionamiento de WhatsApp y sería el motivo para que no puedas descargar o reproducir mensajes de voz.