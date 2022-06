Un problema bastante común entre los usuarios de Android es que algunos dispositivos móviles dejan de reproducir todo tipo de videos, desde los que ves por YouTube, Facebook, WhatsApp, etc., hasta los que almacenas en la propia galería, ¿Tiene solución? la respuesta es sí, y probablemente se trate de un error del software, ya que si fuera del hardware o de la misma pantalla no se podría ver absolutamente nada. En esta oportunidad, desde Depor te brindaremos una serie de posibles soluciones que le pondrán fin a este insoportable inconveniente.

No tienes que estresarte buscando soluciones de dificultad avanzada o para profesionales, ya que no las entenderías por los complejos aspectos técnicos, de hecho con ciertos ajustes convencionales será posible acabar con este error que no te deja disfrutar de tus videos favoritos.

ESTAS SON LAS SOLUCIONES CUANDO TU TELÉFONO NO REPRODUCE VIDEOS

Si el video lo tienes en la galería de Android y no se reproduce, es posible que se encuentre corrupto, quiere decir que está dañado y no se va a poder reproducir ni en el celular o cualquier otro dispositivo.

Si se trata de una plataforma Streaming cómo Netflix, Amazon, YouTube, etc., reinicia el celular y si no funciona desinstala las aplicaciones, luego vuelve a descargarlas e inicia sesión con tu cuenta.

Si el video no se visualiza desde un navegador, primero tienes que entrar a la Google Play de Android y en la barra de búsqueda escribe Google Chrome (o el buscador de tu preferencia), por último actualiza el aplicativo.

Si ya actualizaste Chrome y aún no puedes ver videos, instala JavaScript, un programa que sirve de apoyo para los vídeos que llegan desde la nube hasta el teléfono, sin este no será posible reproducir muchos de los elementos en Chrome.

Primero, ingresa a Google Chrome (actualizado por supuesto). Aquí presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que están ubicados en el extremo superior derecho. Se desplegarán varias opciones, toca donde dice “Configuración”. El siguiente paso es acceder a “Configuración del sitio” y pulsa en “JavaScript”. Activa el interruptor del mismo nombre. Finalmente, reinicia la página del vídeo y vuelve a reproducir el clip.

Cómo ordenar todas tus aplicaciones agitando tu móvil Android

Desde tu celular Xiaomi presiona el botón digital de inicio, el cual se ubica en la parte inferior central.

El siguiente paso es realizar el gesto de "pellizcar" con los dedos índice y pulgar, como si estuvieras reduciendo el zoom de la cámara.

Aquí te aparecerán las ventanas de tu móvil con las aplicaciones que tienes dispersas por todos lados.

Por último, agita o sacude el teléfono y vas a ver como automáticamente se van a ordenar en un segundo.

Sin duda alguna es una función muy útil y que te ahorrará mucho tiempo, pues ya no tendrás que pulsar individualmente cada aplicación para ubicarlas de manera ordenada. Es necesario mencionar que la herramienta “sacudir” no ubicará las apps en orden alfabético, sino de manera aleatoria.