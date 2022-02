Considerado como uno de los problemas más frustrantes y que mayor dolor de cabeza le causa a los usuarios de Android, es que tu celular se encuentre fuera de servicio, ¿Qué implica esto? que te quedes sin conexión a internet, no recibas llamadas y tampoco las realices, en conclusión, tu dispositivo móvil no servirá para nada. ¿Cuáles son las causas y las posibles soluciones? aquí lo explicaremos.

La ubicación

Tu dispositivo Android se puede quedar sin servicio dependiendo del lugar en donde te encuentres, ya que probablemente la señal de la operadora que has adquirido no tiene cobertura por esa zona. Para estos casos se recomienda alzar tu smartphone y agitarlo en varias direcciones, si el truco no funciona tienes regresar al último lugar en el que tuviste señal, no hay otra opción.

Modo avión activado

De repente, por querer ahorrar batería has configurado tu teléfono en modo avión y te has olvidado de desactivarlo, esta opción automáticamente te deja sin acceso a internet y sin recepción a la señal telefónica, solo podrás utilizar las funcione básicas de tu smartphone como: el reloj, calculadora, juegos que no dependan de la red, etc.

Desliza hacia abajo el menú de funciones, ese donde se encuentra el WiFi, datos móviles, ubicación, entre otros.

Busca la opción “Modo avión”.

Finalmente, desactívala, tiene que estas en color plomo.

Red sin cobertura

En la actualidad se han creado varias redes, entre ellas la 3G, 4G y 5G, es probable que tu móvil esté configurado a la red 3G, la más antigua y la que menor cobertura podría recibir ahora, así que debido a esto es que tu equipo podría haberse quedado “Fuera de servicio”. Ajusta el celular para que automáticamente se conecte a la red con mayor cobertura.

Entra a la “Configuración” de Android.

Ahora, accede al apartado “Conexiones”

Entra en la sección “Redes móviles”.

Por último, selecciona la opción “Configuración automática”.

Smartphone desactualizado

Ingresa a los “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar el menú “Acerca del teléfono”.

En la parte final aprieta la opción “Actualización de software”.

Toca en “Descargar e instalar”, espera que el móvil busque actualizaciones y en caso haya empieza con el proceso.

Tarjeta SIM

Si el recubrimiento de cobre de la tarjeta SIM, también conocida como chip, esta dañada o deteriorada, será mejor que le saques un duplicado para que tu móvil funcione con normalidad, esto podría ser un factor para que no tengas señal y estés fuera de servicio.