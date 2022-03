La plataforma Utomik, que ha firmado acuerdos con editores como THQ Nordic, Take-Two, Curve Digital y Daedalic, ya ofrece más de 1300 títulos a sus suscriptores de PC y tiene toda la intención de llevar su catálogo a más jugadores a través del sistema operativo Android y los televisores con Samsung Gaming Hub.

La compañía, que planea lanzar su servicio de juegos en la nube a mediados de 2022, permitirá a los usuarios de su aplicación para Android 9 acceder a un subconjunto de juegos que son adecuados para ejecutar en dispositivos móviles, optimizados con controles táctiles, superposición de controlador en pantalla y compatibilidad total con el mando.

La oferta de dispositivos móviles y tabletas Android de Utomik tiene una resolución de 720p, mientras que algunos Smart TV de Samsung pueden ejecutar juegos en Full HD a 1080p. Subrayando el enfoque de juego casual, los usuarios podrán cambiar entre dispositivos y continuar jugando el título de su elección con guardados en la nube.

Utomik llegará a través de una versión beta cerrada para usuarios selectos en las próximas semanas, cuando los jugadores podrán jugar más de 75 juegos, incluidos Call of the Sea, Bridge Constructor: The Walking Dead , Coffee Talk y Kingdom: New Lands. La disponibilidad de la versión beta cerrada comenzará en el Reino Unido, pero se extenderá a América del Norte y otras regiones en las próximas semanas y meses.

“La incorporación de los juegos en la nube es muy emocionante y brinda grandes oportunidades para Utomik en los mercados B2C y B2B: los jugadores ahora pueden jugar donde quieran. Y con socios como Samsung, que vende alrededor de 50 millones de unidades al año que Utomik puede transformar en dispositivos de juego, pronto podemos ofrecer juegos a más personas en todo el mundo, ya sea que se llamen jugadores o no, abriendo nuevos mercados”, señaló Doki Tops, CEO de Utomik.

