La mayoría siente una emoción increíble cuando saca su teléfono inteligente de la caja por primera vez, ya desde ese momento vas a tener otro tipo de experiencia y probarás las novedosas funciones que de repente tu celular antiguo no tenía; sin embargo, desde Depor te explicaremos cuáles son las configuraciones primordiales de Android que deberías realizar antes de que empieces a descargar aplicaciones, agregar a tus contactos, personalizar el fondo de pantalla, etc. Toma nota.

Los primeros ajustes que debes realizar en tu celular Android

Idioma y región

No podrás configurar tu dispositivo móvil si es que las opciones figuran en un idioma que no dominas, asimismo, no debes pasar por alto el país en donde te encuentras, ya que al hacerlo el equipo se ajustará automáticamente a la fecha y hora de tu nación. Estos cambios los vas a realizar cuando enciendas por primera vez tu teléfono Android, solo sigue los pasos que te indica el sistema operativo.

Conéctate a una red WiFi

Si no te interesa gastar tus datos móviles entonces no consideres a esta configuración de la lista. Nosotros te recomendamos conectarte a una red WiFi ni bien enciendas tu celular, ya que así se van a actualizar de inmediato las aplicaciones que vienen por defecto en el smartphone.

Desplaza hacia abajo el menú de notificaciones y pulsa unos segundos sobre el ícono de la señal WiFi.

Se abrirá el centro de redes disponibles a tu alrededor.

Luego, presiona sobre la red a la que te vas a vincular.

Finalmente, introduce la contraseña y toca en “Conectar”.

Cuenta de Google

Sin una cuenta de Google (Gmail) será imposible que descargues aplicaciones de la Google Play Store, por ello, se recomienda crearte una o simplemente iniciar sesión para restablecer todos los datos de tu antiguo celular. Si no tienes una cuenta de Google haz clic aquí, registra tus datos y créate una.

Una vez que tengas Gmail, accede a los “Ajustes” de tu celular, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, aprieta en la persona incógnita.

Por último añade tu correo y contraseña.

Selecciona un método de desbloqueo de pantalla

Un teléfono nuevo implica que con el tiempo los usuarios almacenen información personal e incluso hasta datos bancarios, como números de tarjetas o claves, por ello, siempre es bueno que el dispositivo tenga un tipo de desbloqueo de pantalla para reforzar la seguridad, ya sea un patrón; código PIN; contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial.

Ingresa a los “Ajustes” de Android .

. Después, desplázate hacia abajo y presiona en el apartado “Pantalla de bloqueo”.

Aquí haz clic en “Tipo de bloqueo de pantalla”.

Escoge cualquiera de los que mencionamos anteriormente.

