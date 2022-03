A veces queremos algo más de seguridad en nuestros dispositivos móviles Android. Una manera de hacerlo es instalando una aplicación que sirva de antivirus; sin embargo, ¿realmente funcionan? ¿Cumplen con todo lo que prometen? ¿O es que solo están para mostrar publicidad y cargar la memoria interna por las puras.

No está mal pensar que tu Android necesita un antivirus si es que venimos de la experiencia de tener uno en las diferentes versiones de los sistemas operativos Windows para PC. No es de extrañar que la misma lógica se aplique en los smartphones; sin embargo, hay cosas puntuales que se deben precisar.

En primer lugar, la mayor defensa integrada de Android contra el malware es Google Play Protect. Hay algunos componentes diferentes como las herramientas Find My Device, pero una gran parte es el escaneo de malware. Todos los dispositivos Android que incluyeron Google Play Store tienen Play Protect, siento este sistema el responsable de decirte si las apps descargadas son seguras, incluso las que se descargaron como APK.

Play Protect también protege al usuario cuando navega en Google Chrome. Si visitas un sitio con código malicioso, Chrome te avisará y te llevará de vuelta a un lugar seguro.

En segundo lugar, Android actualiza el sistema de seguridad mensualmente, por lo que el teléfono no estará expuesto a vulnerabilidades ni exploits. Lamentablemente, no todos los dispositivos Android reciben estas actualizaciones de manera oportuna o en absoluto. Google publica las actualizaciones de seguridad todos los meses y depende de sus socios (Samsung, OnePlus, etc.) aprobar las correcciones.

¿Debo descargar el antivirus en Android?

Con toda información, está de más descargar un antivirus para el smartphone. Las mismas reglas básicas para usar cualquier dispositivo de manera segura se aplican a los dispositivos Android: obtenga las aplicaciones de la fuente oficial, Google Play Store; no vayas a sitios web con dudoso aspecto; y no haga clic en enlaces sospechosos en los correos electrónicos. Junto con Play Protect, esta es una protección más que suficiente.

No obstante, quizá debas descargar una aplicación antivirus si usas dispositivos Android sin Play Store, si descargas APK de fuentes no confiables o tiene una versión antigua y desactualizada de Android. Te recomendamos antivirus como Bitdefender y Norton 360.

