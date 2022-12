Atención con lo que pueda sucederte un buen día en Android o iOS si usas las aplicaciones Venmo, Zelle, PayPal o Apple Pay. Expertos en ciberseguridad advierten de una nueva modalidad de estafa basada en el envío de dinero “por accidente” a las víctimas.

Better Business Bureau (BBB) explican que los estafadores compran tarjetas de crédito robadas en la deep web y las conectan a la aplicación de pago de su elección. Después, los estafadores envían dinero por “accidente” a sus potenciales víctimas para luego pedirles que le devuelvan el monto. Cuando la víctima cae en el engaño, los estafadores cambian las tarjetas de crédito robadas de las aplicaciones de pago y conectan sus propias tarjetas personales, y esperan a que llegue el dinero “limpio” (no robado).

El problema es que el dinero que devuelves por el “accidente” no corresponde al monto de la tarjeta robada, sino de tu propia cuenta. Sucede que, en algún momento, las apps de pago se darán cuenta del fraude con la tarjeta de crédito robada y cancelarán el dinero que recibiste por accidente y supuestamente estás devolviendo.

¿Nuestro consejo? Nunca devuelvas dinero a nadie que no conozcas en ninguna aplicación de pago, salvo que sepan de quién se trata y tienes la confianza suficiente para saber que no es un engaño. Si alguien te envía dinero por error, pídele que cancele la transacción para que no seas tú quién devuelva el dinero desde tus propios fondos.

ANDROID | Cómo crear iconos temáticos

Lo primero que debe hacer es instalar Shortcut Maker en su dispositivo. Dirígete a Google Play Store en tu teléfono y busca la aplicación. Una vez que lo encuentre, instálelo.

Mantenga pulsada la pantalla de inicio y seleccione Widgets.

Desplácese hacia abajo y busque Shortcut Maker . Arrastre Acceso directo (estándar) a su pantalla de inicio.

Selecciona Aplicación .

Encuentra una aplicación para la que quieras crear un ícono temático.

Toca el ícono .

Seleccione Temático y elija la paleta de colores que desee.

Presione el botón menos para reducir el tamaño del ícono a aproximadamente 90-95%.

Presiona la marca de verificación.

Listo, ya puedes disfrutar del nuevo aspecto de las aplicaciones.

