Un problema bastante común entre los usuarios de Android es que de repente alguna vez han botado su dispositivo móvil a un charco de agua, del bolsillo se les cayó al inodoro, que un menor lo haya sumergido a una piscina, etc., las probabilidades de que se moje tu celular son muy altas; sin embargo, a continuación, desde Depor te enseñaremos lo que no debes hacer en caso te encuentres en una situación similar. Toma nota.

Es importante aclarar que si tu celular Android no es aprueba de agua, es probable que termine malográndose incluso si haces todo lo correcto, es normal, pues estamos hablando de un dispositivo electrónico que ha tenido contacto con el agua; no obstante, también es posible que funcione con normalidad después de esto. Es cuestión de suerte, pero, lo que sí sabemos es que si no haces todo lo que te diremos ahora, tu smartphone tiene mas chances de arreglarse.

QUÉ NO DEBES HACER CUANDO TU MÓVIL ANDROID CAE AL AGUA

No dejarlo encendido, se recomienda apagarlo y secarlo con un paño.

No debes prenderlo cuando se apaga solo después de haber caído al agua, si lo haces podrías generar un corto circuito al interior que termine por dañar los componentes.

Si tu celular es antiguo de repente tiene batería extraíble, quítasela y procede a secarlo con el mismo paño.

No lo seques con una secadora de cabello.

No soples por la parte de los altavoces o la ranura de carga. Lo mejor es utilizar un hisopo que esté remojado con alcohol isopropílico, este es un líquido especial que utilizan los técnicos de celular para evaporar el agua de los componentes electrónicos.

Si la batería no es extraíble, quítale la memoria microSD y la tarjeta SIM.

No coloques tu celular en arroz, mejor compra un paquete de perlas de gel de sílice.

No lo expongas a la luz solar o lo metas al microondas.

No lo conectes al toma corriente.

Listo, esas serían todas las recomendaciones que no debes hacer cuando tu teléfono cae al agua. Además, es probable que al tratar de prender tu smartphone no encienda, incluso cuando ya secó por completo, es algo normal así que no te preocupes, lo mejor sería llevarlo a un técnico especializado en dispositivos móviles, ellos tienen las herramientas necesarias para abrir tu celular y limpiarlo desde su interior.

El truco para que tu móvil Android detecte y elimine los mensajes “spam”

Desde tu celular Android abre la app predeterminada de mensajes.

abre la app predeterminada de mensajes. Presiona sobre los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca en “Configuración”.

Desplázate hacia abajo y entra en la sección denominada “Protección contra el spam”.

Por último, activa el interruptor que dice “Habilitar la protección contra el spam”.

Listo, eso sería todo. Cada vez que recibas mensajes sospechosos Android lo detectará y automáticamente lo enviará a la carpeta de “Spam y bloqueadas”. Se recomienda no abrir estos mensajes y menos contestarlos, ya que podrían introducirte algún virus malware que robaría todos tus datos personales e información bancaria.