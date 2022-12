Adquirir un nuevo teléfono inteligente es una de las mejores satisfacciones que los usuarios pueden sentir, sobre todo cuando lo sacas de su caja por primera vez, ya que empiezas a rebuscar los componentes que incluye el dispositivo, como por ejemplo: el cargador, cable USB, protector de pantalla, etc., sin embargo, grande es la decepción cuando te enteras que tu celular no viene con auriculares, ¿Por qué las diferentes marcas ya no regalan audífonos? desde Depor lo explicaremos de inmediato. Toma nota.

Motivos para que los celulares ya no incluyan audífonos en sus cajas

Reducción de costos

De repente piensas que añadir un auricular en la caja de los celulares no es la gran cosa, no obstante, si hablamos de millones de audífonos por cada teléfono que fabrica una compañía, notarás que se gasta una gran cantidad de dinero. Este es el motivo principal para que ya no los incluyan de forma gratuita, sino todo lo contrario, ahora los venden y generan mayor rentabilidad.

Cajas más pequeñas

Cuando regalaban auriculares, las cajas de los teléfonos eran más grandes, por lo tanto se transportaban menos cantidades de celulares, ahora todo ha cambiado con el nuevo diseño del empaque, pues al ser más delgadas y pequeñas entran más unidades en el transporte.

Eliminación del jack audio

Es cuestión de tiempo para que desaparezca la entrada “Jack” de los teléfonos, ya que los nuevos modelos tienen el “Tipo C”. Además, es un beneficio para el diseño de los dispositivos porque los hace ver más atractivos.

Razones comerciales

Como lo dijimos en el primer punto, las compañías tecnológicas ya no incluyen audífonos en las cajas porque quieren promover la venta de sus otros modelos de auriculares alámbricos y sobre todo inalámbricos, así generan mayores ganancias tras promocionarlos por separado. Es una práctica muy habitual en las marcas Samsung, Apple, Motorola, etc.

