Todos los teléfonos móviles con sistema operativo Android cuentan con tres botones digitales en la parte inferior: primero, el de “retroceso”, sirve para ir un paso hacia atrás, lo ubicas con el ícono de una flecha apuntando a la izquierda; segundo, el de “inicio”, te lleva directamente a la pantalla principal del smartphone, está representado como un cuadrado; y tercero, el de “multitareas”, sirve para abrir las aplicaciones en segundo plano y lo ubicas con el símbolo de las tres rayas verticales. ¿Es recomendable dejar aplicaciones abiertas en segundo plano? Desde Depor te explicaremos cuáles son las consecuencias.

Antes de comenzar, te explicaremos lo que es una memoria RAM, un punto importante para comprender por qué no se recomienda dejar las aplicaciones abiertas en segundo plano; básicamente, la RAM o Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio), es una placa que tienen todos los celulares o tabletas, la cual se mide por una determina cantidad de gigabytes (GB), asimismo, esta es la encargada de abrir varias aplicaciones de manera simultánea, por ejemplo: te permite abrir Instagram, Facebook, juegos, etc., sin que se reinicie o se salga en el punto en donde lo dejaste, es como minimizar una pestaña en una computadora o laptop.

POR QUÉ NO ES BUENO DEJAR APPS ABIERTAS EN SEGUNDO PLANO

Como lo dijimos anteriormente, cada smartphone tiene una cierta cantidad GB de memoria RAM, ¿Cómo se ocupa y qué pasa si lo ocupo todo? este espacio se llena dejando aplicaciones abiertas en segundo plano, en caso superes el límite de los gigabytes, tu celular Android empezará a presentar fallas, se pondrá lento y finalmente se reiniciará.

En conclusión, dejar muchas aplicaciones abiertas en la sección multitarea no perjudica directamente al equipo móvil o a sus componentes, pero sí al rendimiento de este y a la velocidad de los programas que tienes preinstalados o que has descargado. Se recomienda cerrar aquellas apps que no vas a utilizar para nada durante el transcurso del día, así ahorras una importante cantidad de RAM y tu celular será más fluido.

Qué aplicaciones de Android consumen más memoria RAM