Cada vez que estás conectado a la señal que emite un modem router, es normal que tu dispositivo móvil con Sistema Operativo Android tenga el botón del WiFi encendido, sin embargo, cuando te alejas de la referida red, de inmediato activas el paquete de datos móviles para que no te quedes sin acceso a internet. Todo bien hasta el momento, el problema es que los usuarios se han acostumbrado a dejar el WiFi prendido incluso si no lo están utilizando, hábito que no se recomienda porque te estarías exponiendo a ser víctima de los delincuentes informáticos.

¿Por qué no debes dejar activo el botón del WiFi si no lo utilizas?

Primero, porque el WiFi activo consume lentamente la batería de tu teléfono, lo mejor sería apagarlo para ahorrar unos cuántos minutos de energía, de repente ese tiempo extra podría ayudarte en algún momento.

Otra razón, más perjudicial que la anterior, es que podrías conectarte automáticamente a una red WiFi abierta en la calle, como por ejemplo redes públicas que no son seguras, las mismas que normalmente son utilizadas por los ciberdelincuentes para robar tu información personal o infectar tu dispositivo Android con algún virus malware.

Se recomienda desactivar la "Conexión automática a redes WiFi", así solo te conectarás a redes de confianza como la de tu casa. Para realizar esta configuración haz lo siguiente:

Desplaza la barra de notificaciones desde abajo hacia arriba.

Ahora, pulsa por unos segundos sobre el ícono del WiFi.

Aprieta los tres puntos verticales que se ubican arriba a la derecha y toca en “Avanzado”.

Finalmente, desactiva la opción “Activar WiFi automáticamente”.

