Google sabe que la privacidad y seguridad de la información personal que todos los usuarios de Android almacenan en sus teléfonos celulares, es algo que realmente les preocupa, por ello, la compañía se ha enfocado en desarrollar nuevas funciones en base a las dos características que acabamos de mencionar, y en serio que se nota, por ejemplo: ahora nadie podrá apagar tu celular en caso lo pierdas o te lo roben. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos por qué no debes otorgarle los accesos a todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu smartphone.

Algunos aplicativos que descargas directamente desde la Google Play Store de Android, te van a solicitar determinados permisos a ciertos recursos del dispositivo móvil para que puedan funcionar, sin embargo, no siempre es bueno darle “Aceptar” a todo sin antes saber qué accesos estamos otorgando.

Como se recuerda, los permisos son sistemas de seguridad presentes en el sistema operativo Android, ¿Cuándo concedes un permiso? simple, al momento de abrir una aplicación por primera vez, por ejemplo, si quieres activar el GPS de tu celular, la app de Google te pedirá el acceso a tu ubicación.

POR QUÉ NO DEBES DARLE PERMISOS A TODAS LAS APPS DE ANDROID

Respondiendo a la pregunta, porque hay algunas aplicaciones que te piden permisos que no tienen nada que ver con lo que te están ofreciendo, por ejemplo, una app de cámara no tiene por qué solicitarte el acceso al micrófono o a la ubicación, es algo muy sospechoso y posiblemente dicho programa tenga intenciones maliciosas, te sugerimos eliminarla. Si quieres saber todos los permisos que le has concedido a las aplicaciones de tu celular, haz lo siguiente:

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Busca y presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones”.

Aquí te aparecerán todas tus apps preinstaladas y descargadas, escoge una.

Acabas de entrar a la “Información de la aplicación”, toca en “Accesos”.

Ya estás en los permisos del aplicativo, tienes dos secciones: “Con permiso” y “Sin permiso”.

Si deseas quitar un permiso aprieta en el primero y selecciona la opción “No permitir”.

En caso quieras otorgar un permiso, vuelve y entra en el segundo, finalmente escoge en “Permitir”.

