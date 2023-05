El cuidado de la batería es algo que debes priorizar porque si se malogra este importante componente tu dispositivo móvil dejaría de funcionar. Todos buscan extender la vida útil de su batería, pero una gran cantidad de usuarios realiza acciones perjudiciales para la misma, como por ejemplo: utilizar el teléfono mientras se encuentra enchufado o exponerlo a altas temperaturas y líquidos, entonces, ¿También será malo cargar tu celular con un cable largo? ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar al 100%? es algo que desde Depor te explicaremos a continuación.

Normalmente el cable de los cargadores es pequeño, hablamos de ese que viene de forma “gratuita” en la caja de un dispositivo nuevo, por ello, tras utilizar uno largo para que así llegue del enchufe a tu cama y veas con comodidad tus videos en YouTube, TikTok, Instagram, etc., ya estás haciendo algo malo, primero, los fabricantes recomiendan cargar el equipo con sus aparatos originales, y segundo, estás dañando la batería tras utilizarlo mientras carga.

Será recomendable cargar un celular Android con cable largo

Es necesario destacar que si dos cables son hechos con los mismos materiales e incluso tienen las mismas dimensiones, cuando cargues tu teléfono debería llegar de 0% a 100% en la misma cantidad de minutos u horas, es lógico, ya que la velocidad de la corriente no varía, no obstante, ten en cuenta que el traslado de la misma no es libre porque los cables ofrecen resistencia, informó el portal tecnológico AndroidPhoria.

¿Qué dice la ciencia? que “la resistencia de cualquier cable es igual a la relación de la longitud del mismo entre su área transversal”, en palabras más sencillas y fáciles de comprender, si el cable es más largo ofrece mayor resistencia a la corriente, lo que provocaría que al celular llegue menos voltaje y tarde más en cargar de 0% a 100%.

