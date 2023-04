Los dispositivos móviles actuales no vienen con un cargador en sus respectivas cajas, ¿Por qué? según las marcas así promueven la “reutilización” y “cuidado del medio ambiente”, pero lo cierto es que de esta manera ahorran mucho dinero. Dicha decisión te obliga a realizar un gasto adicional, la compra de un cargador, lo ideal es que sea original, aunque por su exorbitante precio recurres a réplicas o genéricos, ¿Qué ocurre si cargas tu celular Android con cables “no originales”? Desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Parece algo normal y que no representa ningún tipo de problema, pero realmente es todo lo contrario, ya que en los últimos días una gran cantidad de usuarios reportaron el mismo error que no tiene solución convencional, este llegó cuando decidieron cargar sus celulares con cables “no originales” o conectaron el equipo en puertos USB no apto para teléfonos.

No existe otra alternativa que llevar tu dispositivo al servicio técnico para que le ponga fin a este frustrante problema. Los foros de internet especializados en tecnología indican que se trataría de una desconfiguración del sistema operativo Android, así que probablemente tengan que desarmar el equipo o realizar una configuración avanzada en el software.

Conoce lo que sucede cuando cargas tu celular con un cargador “no original”

Primero, notarás que tras conectar tu smartphone Android no cargará rápidamente y se quedará en el mismo porcentaje durante varios minutos.

Para que cargue con normalidad tendrías que apagar el equipo.

Ahora, la pantalla de tu celular se prenderá a cada instante porque te llegará la siguiente notificación las 24 horas del día: “ Conector USB desconectado ”.

Esta no dejará de aparecer, lo que también provoca un gasto excesivo de batería.

Es como si estuvieran conectando y desconectado el cargador.

Eso no es lo peor, ya que el aviso continuará saliendo así hayas formateado el dispositivo. En palabras simples no tiene solución.

Se estima que es una desconfiguración del software o que el puerto USB-C esté dañado por el cargador “no original”.

Así puedes saber cuánto tiempo está prendido tu celular

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona en el apartado que dice "Cuidado de la batería y dispositivo", el nombre de las opciones varía ligeramente dependiendo de la marca y modelo del dispositivo.

Se abrirá una nueva ventana, desplázate hacia abajo y oprime sobre la opción “Diagnóstico”.

El siguiente paso es tocar en el botón denominado “Estado de reinicio encendido”, el cual se ubica en la parte inferior.

Te saldrá el siguiente mensaje: “Su teléfono lleva (x) días encendido”.

Es importante aclarar que tu teléfono Android no será afectado directamente si no lo apagas, no obstante, es recomendable hacerlo por los menos una vez a la semana, así le estarías dando un respiro a la batería o la memoria RAM, estas acciones podrían alargar la vida de tu equipo y mejorar su rendimiento.