La mayoría de usuarios en Android no tienen activada la herramienta “Actualizaciones automáticas” de la Google Play Store, por lo tanto, deben ingresar a la referida tienda de aplicaciones y verificar si WhatsApp cuenta con actualizaciones pendientes, si no lo haces por pereza o porque no quieres gastar tus datos móviles, no solo te estarías perdiendo de los últimos emoticones o funciones del aplicativo, sino que estarías siendo vulnerable ante un posible ciberataque por parte de los delincuentes informáticos. Para esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a descubrir si tienes la última versión de WhatsApp en tu celular.

WhatsApp es una aplicación en donde sueles compartir demasiada información con tus contactos y familiares, e incluso es probable que hayas creado un chat personal contigo mismo para utilizarlo como bloc de notas, si es así de repente has enviado números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito, correos electrónicos, contraseñas, etc.

Muchas veces las actualizaciones de los aplicativos esconden mejoras que tienen que ver con la seguridad, pues así se logra mejorar los parches de seguridad para evitar que seas víctima de un ciberataque.

CÓMO SABER SI TIENES LA ÚLTIMA VERSIÓN DE WHATSAPP EN ANDROID

Primero, ingresa a WhatsApp y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho. Se desplegarán varias opciones, presiona en “Ajustes”.

El siguiente paso es entrar en el apartado que dice “Ayuda”.

Ahora, toca sobre la sección denominada “Info. de la aplicación”.

Te aparecerá una pantalla con el logo de WhatsApp. Arriba el nombre oficial “WhatsApp Messenger” y debajo de este la última versión.

Finalmente, haz clic en el siguiente enlace, que es la página oficial de WhatsApp, y el número de la versión de tu móvil tiene que coincidir con la del sitio web.

POR QUÉ DEBES BORRAR LA MEMORIA CACHÉ DE WHATSAPP