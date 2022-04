Si te encuentras navegando desde tu teléfono móvil y observas que realiza acciones que no le has pedido, como por ejemplo: abrir anuncios o aplicaciones de la nada, la betería se recalienta a los minutos de uso, el sistema es demasiado lento, etc., son graves indicios para que empieces a sospechar que en tu smartphone ha ingresado algún tipo virus, el cual podría comprometer tu información personal e incluso datos bancarios. Para esta oportunidad te enseñaremos un truco que te ayudará a eliminar definitivamente un virus alojado en tu dispositivo Android.

Desde ahora te diremos que los antivirus no son las mejores opciones para este tipo de casos, al menos su versión gratuita (la pagada sí), según la experiencia de los usuarios en la sección de comentarios de la Google Play Store. Entonces, ¿Cómo elimino un virus informático? existen muchos métodos que te permitirán erradicar por completo a este software de tu smartphone, algunos más drásticos que otros, así que toma nota.

ENTRA EN EL MODO SEGURO

Cuando notes un comportamiento inusual en tu celular, lo primero que debes hacer es ingresar al “ modo seguro ”, ¿Qué es, para qué sirve y cómo lo activo? básicamente es una herramienta que tras habilitarla, hará que tu smartphone se reinicie automáticamente con el objetivo de mostrarte solo las aplicaciones preinstaladas de Android, aquellas que vienen por defecto cuando adquieres un nuevo celular. Esta función te ayudará a descubrir si es que alguna app que has instalado por tu cuenta viene provocando los fallos en el equipo, lo sabrás si el dispositivo funciona con normalidad durante el tiempo que se encuentra en este modo.

Pulsa por unos segundos el botón físico de encendido y apagado, el que normalmente se ubica en el lateral derecho.

Aquí vuelve a pulsar, pero sobre la opción “Apagar”, te aparecerá el “modo seguro”, presiónalo.

Espera que se reinicie el móvil, todas tus apps se mostrarán de color gris, a excepción de las que vienen por defecto. Si notas algún cambio es porque una app o APK está generando el problema.

Salir del “modo seguro” es muy fácil, solo pulsa en el botón de inicio y apagado y dale un toque a reiniciar.

DESINSTALA O ELIMINA APLICACIONES Y APK

Ya detectaste que tu dispositivo funciona bien desde el “modo seguro”, significa que un archivo o aplicación está alterando el funcionamiento normal de tu celular. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones y las APK? es simple, en la forma de instalación , la primera las descargas directamente desde la Google Play Store, en donde hay poco riesgo de contraer algún virus; y la segunda a través de páginas externas, pues eres tú mismo quien las instala y actualiza manualmente, aquí hay mayor riesgo.

Si quieres mayor efectividad, primero descarga de la Google Play la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone.

la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone. Ábrela y presiona sobre el apartado de “Limpiar”, lo ubicas en el extremo inferior izquierdo.

Files te mostrará todas las “Aplicaciones no usadas”, a las que no ingresas para nada pero que un virus sí podría utilizarlas (por eso el raro recalentamiento de la batería).

Selecciona las que quieras, sobre todo las que no recuerdas haber instalado, esas posiblemente las haya descargado el propio virus, después toca en el botón de “Desinstalar”.

Por último, regresa al inicio de “Files de Google” y si has dejado archivos basura en el sistema también los podrás eliminar, solo aprieta en “Liberar”.

REESTABLECER ANDROID AL MODO DE FÁBRICA

Si tras realizar todo lo que te enseñamos anteriormente y los problemas continúan, no queda otra opción que reestablecer tu celular al modo de fábrica, significa que el sistema borrará todas las apps y archivos multimedia, absolutamente todo e incluso los virus, no obstante, se recomienda crear copias de seguridad de tus aplicaciones y transferir tus fotos, videos, documentos, etc., a un disco duro o computadora para que no pierdas algo importante.