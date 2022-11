Cuando descargas una aplicación o APK a través de la Google Play o fuentes externas, tienes que otorgarle ciertos permisos de tu celular con sistema operativo Android, por ejemplo: WhatsApp te pide el acceso al micrófono (para grabar el audio); a la cámara (para tomar fotografías y grabar videos); ubicación (para compartir y recibir la misma); etc., no hay duda de que es algo justificable, sin embargo, no es normal que una aplicativo te pida estos permisos y no los utilice, ¿Quieres saber si realmente una app se encuentra espiándote? desde Depor te enseñaremos a reforzar la seguridad y privacidad de tu información con este sencillo truco. Toma nota.

Los pasos para que una aplicación de Android no te espíe

A veces los usuarios le dan “Aceptar” a todo sin leer previamente lo que están otorgando.

Para saber si realmente te están espiando descarga la aplicación “ DuckDuckGo ”, la puedes obtener desde la Google Play Store de Android o haciendo clic en el siguiente enlace .

”, la puedes obtener desde la Google Play Store de o haciendo clic en el siguiente . Este programa te ayudará a bloquear rastreadores de terceros que se camuflan como “Aplicaciones”.

Abre la app e ingresa a las “Configuraciones”.

El siguiente paso es presionar sobre la opción “Protección de seguimiento de aplicaciones”.

Por último, acepta los permisos que te solicita DuckDuckGo como la “Conexión VPN”. Recuerda que se trata de una app 100% confiable.

Espera los resultados del proceso. De esta forma sabrás si algunas aplicaciones que has instalado en tu celular funcionan como rastreadores, los cuales recopilan información para mostrarte anuncios o publicidad.

Para evitar esto tienes que desinstalar o eliminar el aplicativo de inmediato.

¿Será posible desbloquear tu celular con una fotografía de tu rostro?