Cada vez que los usuarios de de Android cambian de dispositivo móvil corren el riesgo de perder gran parte de su lista de contactos, sin embargo, todos los teléfonos del referido software del robot verde te permiten almacenar los números telefónicos en una sección que seguramente no sabías que existía. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a guardar los contactos en tu cuenta de Google.

Que quede claro que no se pueden descargar aplicaciones, actualizarlas, bajar juegos, etc., si no has registrado una cuenta de Google en tu celular, es un requisito indispensable al momento de utilizar tu equipo por primera vez, ¿Por qué? porque en Google almacenas toda tipo de información, desde fotos, videos, configuraciones y por supuesto tus contactos.

Es importante aclarar que no necesitarás descargar aplicaciones externas, de hecho los pasos son muy simples y el método funciona tanto para celular y tabletas con sistema operativo Android.

LA GUÍA PARA GUARDAR TUS CONTACTOS EN GOOGLE (GMAIL)

Primero, busca la app de “Contactos” en tu dispositivo móvil.

Te aparecerá toda tu lista de contactos, presiona sobre alguno.

En la parte inferior tendrás dos opciones: “Historial” y “Lugares de almacenamiento”.

Aprieta nuevamente sobre el nombre del contacto.

Y aquí te sabrás si ese contacto está almacenado en tu cuenta de Google o tarjeta Sim, en caso se haya guardado en la última, cámbiala por “Google (tu correo electrónico)”.

Cuando hayas modificado todos los contactos, solo queda iniciar sesión en tu nuevo teléfono inteligente, así automáticamente vas a conservar toda tu lista de contactos.

Cómo eliminar tu número de WhatsApp de GetContact