Es probable que la mayoría de personas utilicen su teléfono celular por muchas horas e incluso lo lleven a todas partes durante los siete días de la semana, sin embargo, hay ocasiones en donde te aburres de navegar en el móvil y decides realizar otras actividades, es aquí cuando sucede uno de los problemas más comunes, no sabes en dónde has dejado tu smartphone y para tu mala suerte has activado el modo silencio, quiere decir que no podrás encontrarlo a través de una llamada. A continuación te enseñaremos un sencillo truco para que ubiques tu dispositivo Android realizando aplausos.

Básicamente, podrás configurar tu equipo Android, sin importar su marca o modelo, para que automáticamente se active una potente alarma tras realizar unos simples aplausos, de esta forma podrás ubicarlo si es que lo has perdido en tu casa, la oficina, la universidad, etc. Es importante aclarar que para realizar este truco será necesario descargar una aplicación de terceros, la cual es compatible con la versión de Android 4.1.0 Jelly Bean o superiores.

ASÍ PUEDES AÑADIR UNA ALARMA EN TU MÓVIL QUE SE ACTIVARÁ CON APLAUSOS

Primero, ingresa a la Google Play Store, la tienda de aplicaciones de Android .

. Aquí vas a escribir lo siguiente en la barra de búsqueda: “Clap to find”.

Presiona sobre primera opción que te aparece y descárgala. Si no la encuentras haz clic en el siguiente enlace .

. Abre el aplicativo y activa el botón del centro, rojo quiere decir apagado y verde encendido.

Lo siguiente es pulsar sobre la opción “Clap Detection Sensitivity”.

Configúralo con una sensibilidad del 30% o 40% porque con cualquier ruido la app la podría reconocerlo como aplauso.

Mientras más baja la sensibilidad más fuerte tienes que aplaudir.

Finalmente, en el apartado “Alert Settings” configura el volumen de la alarma, la vibración, qué tiempo quieres que suene y si deseas que se active el flash.

