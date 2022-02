Es muy probable que diariamente recibas notificaciones de diferentes aplicativos en tu teléfono inteligente Android, algo que resulta ser una molestia y terminas eliminándolas todas porque ocupan una gran cantidad de espacio en el panel de tareas, sin embargo, el problema ocurre cuando te das cuenta que por error borraste una notificación que te interesaba, entonces te preguntas ¿Cómo la recupero? es muy sencillo y continuación te enseñaremos los pasos.

Cuando deslizas el panel de tareas, ese lugar en donde se encuentran las herramientas para activar el WiFi, datos móviles, bluetooth, etc., te aparecen todas las notificaciones que has recibido en un día, estas por lo general son de diferentes plataformas, por ello, si ves que no te interesa ninguna, puedes presionar el botón de “Borrar” que se ubica en el extremo inferior derecho para que el referido panel quede limpio o vacío.

Si te arrepientes de esta acción porque viste una notificación que sí te llegó a interesar, puedes recuperarlas utilizando dos métodos en Android, uno es a través del “Historial de Notificaciones” y el otro mediante un “widget” que vas a crear en la pantalla principal de tu celular.

CÓMO RECUPERAR UNA NOTIFICACIÓN ELIMINADA EN ANDROID

Primero, accede a los “Ajustes” de tu dispositivo Android .

. Presiona el apartado “Notificaciones”.

Realiza un toque en la opción “Ajustes avanzados”.

Aquí haz clic en la sección denominada “Historial de Notificaciones”.

Activa el único interruptor que te aparece.

Finalmente, cada vez que elimines una notificación por error podrás ingresar a este historial para recuperarla.

Otra forma

Pulsa por unos segundos sobre cualquier espacio vació de la pantalla de inicio de tu móvil Android .

. Automáticamente se abrirán unas opciones en la parte inferior, aprieta en “Widgets”.

Busca y toca el widget “Ajustes” para que lo tengas como un atajo en la interfaz principal de tu smartphone.

Abre el “Ajuste” que acabas de crear y selecciona el apartado “Registro de notificaciones”.

Aquí vas a ver todas las notificaciones que hayas cerrado casualmente.

Listo, de esta manera vas a recuperar cualquier notificaciones que hayas cerrado por error. Como puedes apreciar, no fue necesario instalar aplicaciones adicionales de la Google Play o de sitios externos, asimismo, es importante destacar que no todos los móviles Android tienen la opción “Historial de notificaciones”, solo algunos dispositivos de la gama media o alta con la versión de Android 10, 11 o 12.

¿Estás aburrido en tus tiempos libres? ¿No sabes que hacer aparte de navegar por las redes sociales? Pues te recomendamos probar los mejores juegos de Android más descargados de la semana, puedes conocerlos haciendo clic aquí y siguiendo los pasos de la nota para instalarlos en tu dispositivo.