Si cuentas con un teléfono inteligente Android y pagas mensualmente por un plan de datos adicional o haces recargas cada cierto tiempo (prepago), seguro que alguna vez has pasado por una situación en donde al prender tus datos móviles no puedes acceder a internet porque consumiste todos los megabytes (MB) o Gigabytes (GB) disponibles. Para muchos esto genera tanta molestia como cuando se agota la batería de tu celular, por ello, en esta nota vamos a enseñarte un sencillo truco para saber cuántos datos móviles has agotado y cuántos te quedan.

No solo te enseñaremos a verificar la cantidad de datos móviles que te quedan o los que has consumido en un tiempo determinado, también aprenderás a colocarle un tope a los MB o GB para que tu Smartphone Android te avise cuando estás apunto de llegar al límite.

CÓMO SABER CUÁNTOS DATOS MÓVILES HEMOS CONSUMIDO

Hay muchas maneras de saber cuántos datos móviles hemos consumido en un Android, la primera es consultando directamente con tu operadora móvil, esto implica tener que llamar a la compañía o enviar un mensaje de texto (SMS) para esperar la respuesta; otra forma es descargando aplicaciones adicionales desde la Google Play y la más sencilla de todas es consultando desde tu propio equipo Smartphone.

Es importante aclarar que dependiendo del modelo o marca de tu equipo, el nombre de las configuraciones podrían variar un poco, por eso te recomendamos buscar una con un nombre similar o en todo caso utilizar el buscador de la configuración. A continuación sigue estos pasos:

Ingresa a la “Configuración” de tu celular.

Ahora, presiona en “Conexiones” (si no la encuentras en la interfaz utiliza el buscador).

Se abrirá una nueva ventana y tendrás que ingresar en la opción “Uso de datos” y luego en “Uso de datos móviles”.

En la parte superior izquierda aparecerán la cantidad de datos móviles utilizados en un mes, incluso sale la fecha.

Además, nos mostrará una lista de las aplicaciones que más MB o GB se consume.

En el siguiente ejemplo vemos que durante el mes de junio se ha consumido 879 MB (Foto: Mag)

CUÁNTOS DATOS MÓVILES ME QUEDAN

Ingresa a “Configuración”.

Luego, presiona en “Conexiones”.

Finalmente, da clic en “Uso de datos” y en la parte superior aparecerá la cantidad de datos móviles disponibles.

CÓMO PONER UN LÍMITE DE CONSUMO DE DATOS

Con esta herramienta el teléfono celular nos va a notificar una vez que hayamos consumido cierta cantidad de datos móviles que hemos solicitado, ya sea en MB o GB.