Android 12 ya se encuentra disponible en la mayoría de los teléfonos inteligentes de la gama media o alta, solo falta un pequeño grupo de terminales que aún actualizarán al nuevo sistema operativo durante el transcurso del mes de julio; sin embargo, al tratarse de una versión que recién está llegando a la mayoría de dispositivos, muchos usuarios todavía no conocen algunas de sus mejores características, como por ejemplo: las capturas de pantalla con desplazamiento, algo que desde Depor te enseñaremos a continuación.

El objetivo de esta funcionalidad disponible únicamente en Android 12, es que ya no tendrás que realizar varias capturas de pantalla para ver el contenido de un sitio web, red social, aplicación u otra plataforma, debido a que lo podrás tener todo en una sola imagen, muy útil en ocasiones donde no tienes acceso a internet y quieres leer algo camino al trabajo, universidad, escuela, etc. Toma nota.

LA GUÍA PARA HACER UN SCREENSHOT CON DESPLAZAMIENTO DESDE TU CELULAR

Primero, realiza una captura de pantalla de la manera tradicional, pulsando simultáneamente los botones de bajar volumen y encendido o apagado.

de la manera tradicional, pulsando simultáneamente los botones de bajar volumen y encendido o apagado. En la parte inferior te aparecerá una ventana flotante con tres opciones.

Presiona el primer ícono del cuadrado que encierra a las dos flechas apuntando hacia abajo. Debes apretarlo en varias ocasiones, pero detenidamente, tócalo una vez y el ícono se pondrá de color plomo, cuando se habilite nuevamente lo vuelves a tocar.

En la parte lateral izquierda te saldrá la vista previa del screenshot .

. Cuando consideres que has capturado lo necesario, haz un clic en la imagen y esta se abrirá para que la veas en tamaño grande.

LOS PASOS PARA ACTUALIZAR A ANDROID 12