Las nuevas políticas de Play Store de Google entrarán en vigencia el 11 de mayo y uno de los cambios tiene como objetivo eliminar las aplicaciones de grabación de llamadas de terceros en Android.

La compañía ha desaconsejado constantemente las aplicaciones de grabación de llamadas, pero los desarrolladores para Android siempre encontraron una forma de evitarlo. La nueva política evitará que los desarrolladores utilicen la API de accesibilidad.

La capacidad de grabación de llamadas nativas no se verá afectada por este cambio. Google ha aclarado que la API de Accesibilidad no está diseñada y no se puede solicitar para la grabación remota de llamadas.

El cambio solo afectará a las aplicaciones de terceros y no afectará a los teléfonos de Google o Xiaomi que vienen con una función de grabación de llamadas precargada.

La cruzada de Google contra la grabación de llamadas no es algo nuevo. Al principio, con Android 6.0, la empresa detuvo la API oficial de grabación de llamadas que permitía a los desarrolladores incluir la función en sus aplicaciones. Luego, con Android 9.0, Google eliminó algunas de las soluciones no oficiales. Y por último, con Android 10 bloqueaba la grabación de llamadas por defecto.

