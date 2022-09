Aunque en la Google Play Store de Android puedes encontrar aplicaciones que te permiten escanear cualquier código QR, debes saber que si tienes un teléfono inteligente no será necesario que descargues programas de sitios externos que solo ocupan tu espacio de almacenamiento, ya que existe una función nativa para que tu dispositivo reconozca los QR de forma independiente. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos cómo habilitar la referida herramienta que viene desactivada por defecto.

La pandemia por el COVID-19 ha digitalizado muchas cosas, por ejemplo: las cartas físicas que te ofrecían los restaurantes, los carné de vacunación, el acceso a una red WiFi, etc., sin embargo, para visualizar todo lo que te acabamos de mencionar, previamente debes escanear un código QR con la cámara de tu celular Android. Muchos usuarios realizan esta práctica, y en algunas ocasiones no les aparece ese enlace que les permite ver el contenido de algo en específico, es aquí cuando piensan equivocadamente que su teléfono moderno no puede escanear códigos.

LA SOLUCIÓN CUANDO TU MÓVIL ANDROID NO ESCANEA CÓDIGOS QR

Primero, abre la cámara nativa de tu celular Android .

. Ahora, presiona el ícono de la rueda dentada o engranaje que se encuentra en el extremo superior derecho, la posición de los ajustes puede variar dependiendo de la marca y modelo del equipo.

Se desplegarán varias opciones.

Ubícate en la sección “Funciones inteligentes”.

Finalmente, activa el interruptor denominado “Escanear códigos QR”, por defecto estará deshabilitado.

POR QUÉ LOS USUARIOS NO PREFEIEREN MIUI DE XIAOMI

Los Bugs de Xiaomi : la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico.

: la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico. Parches de seguridad : cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente.

: cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente. Alto consumo de la memoria RAM : con cada actualización de la interfaz de usuario MIUI , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino.

: con cada actualización de la interfaz de usuario , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino. Conexiones : el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles.

: el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles. Otras razones: los usuarios consideran que el modo oscuro es una de las peores funciones. Intentan parecerse a la interfaz de usuarios de iOS. La animación de la carga rápida no muestra el porcentaje exacto.

