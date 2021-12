Los Formatos de Documentos Portátiles, conocidos en todo el mundo por sus siglas PDF (Portable Document Format), son archivos universales compatibles con cualquier dispositivo que tengas, ya que se pueden abrir en computadoras, portátiles, celulares y tabletas; sin embargo, en ciertas ocasiones los PDF no pueden ser visualizados en un smartphone Android, ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la solución? a continuación responderemos estas preguntas.

Los archivos PDF cuentan con muchas funciones, principalmente se crearon para que cualquiera pueda abrirlos desde el equipo en el que se encuentra navegando, asimismo, son importantes en ocasiones donde por ejemplo, tienes que enviar un presupuesto o factura, si lo compartes en un formato editable como Word, corres el riesgo de que se modifiquen los datos que contenga (precios).

POR QUÉ NO SE ABREN LOS PDF

Si alguna vez has descargado un documento PDF y no lo has podido abrir en tu dispositivo móvil Android, hay tres principales razones por el cual ocurre lo que acabamos de mencionar: la primera, porque el archivo se encuentra dañado, si es el caso no se podrá visualizar ni siquiera en una computadora, todo ello se debe porque hubo un error al momento de guardarlo o porque se descargó equivocadamente.

La segunda razón, se debe a que el documento puede estar encriptado, quiere decir que antes de abrirlo te van a pedir que coloques una contraseña, pues esta ha sido cifrada por su creador para que solo determinadas personas sean capaces de ver el contenido; el tercer motivo, la compatibilidad, significa que las aplicaciones móviles estarían interfiriendo con las funciones básicas del teléfono.

SOLUCIÓN PARA ABRIR UN ARCHIVO PDF