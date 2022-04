¡Esto sí que es atrevido! Google ha estado trabajando en la aplicación Switch to Android para el sistema operativo iOS de Apple en los últimos meses. La novedades que hay nuevas imágenes sobre el proyecto.

El portal especializado 9to5Google encontró la aplicación Switch to Android en la App Store, la tienda virtual para quienes usan un iPhone. El detalle es que se trata de una “presentación ligera” del aplicativo que llegará pronto al sistema operativo de la manzana mordida.

Por “presentación ligera” debes entender que hay un enlace directo para descargarlo, pero todavía no está completamente disponible como una aplicación pública. El informe dice que obtuvo el enlace a través de una investigación realizada por su equipo de APK Insight, pero no lo está compartiendo en este momento.

Detalles de Switch to Android

La aplicación tiene la intención de hacer que sea lo más fácil posible para los usuarios de iPhone subirse a bordo con un Pixel (o un teléfono Android de otro fabricante) sin perder el ritmo.

A aquellos que instalen Switch To Android se les pedirá que escaneen un código QR que se muestra en un dispositivo Android usando su iPhone, para emparejar los dispositivos. El siguiente paso es elegir qué datos desea transferir. Las opciones son contactos, eventos del calendario, fotos y videos.

A partir de ahí, se pedirá a los usuarios que apaguen iMessage para comenzar a recibir mensajes de texto en su nuevo dispositivo, y también se les dará la opción de solicitar una copia de sus datos para copiar fotos de iCloud a Google Photos. Esa es una característica que se reveló cuando la noticia de la aplicación salió a la luz por primera vez y se detalló hace unas semanas.

En general, el proceso de transferencia parece extremadamente sencillo y, según 9to5Google, eso también ocurre en la práctica. Si bien los usuarios no podrán transferir sus mensajes de texto, ahora existe una herramienta de WhatsApp que facilita la transferencia de historiales de chat de iPhone a Android.

