Si está buscando ingresar al desarrollo de software de Android pero no tienes experiencia, Google puede ayudarte con un curso en línea gratuito. No dejes pasar la oportunidad. Aquí te contamos todos los detalles de la asignatura.

“Como la próxima evolución de nuestro viaje para hacer que el desarrollo de Android sea accesible para todos, lanzamos las dos primeras unidades de Android Basics with Compose”, escribe Murat Yener de Google.

“Este es el primer curso gratuito que enseña el desarrollo de Android con Jetpack Compose para todos. Compose simplifica y acelera el desarrollo de la interfaz de usuario de Android, lo que hace que su aplicación cobre vida más rápido con menos código, herramientas potentes y API de Kotlin intuitivas. Si tiene curiosidad por aprender el desarrollo de Android con la última oferta de Android para crear una interfaz de usuario nativa, ¡este es un excelente lugar para comenzar!”, agregó.

Android Basics with Compose es similar, pero no reemplaza al curso Android Basics in Kotlin existente de Google. Aparentemente, crea algunas de las mismas aplicaciones en cada curso, pero usa diferentes kits de herramientas de IU.

Lo atractivo del nuevo curso es que no necesita ninguna experiencia previa en programación para comenzar. Se enseñarán los conceptos básicos de la programación a medida que aprende el lenguaje de programación Kotlin. Aquellos con algo de experiencia pueden pasar directamente a las unidades Jetpack Compose.

Google añade que pronto habrá más unidades. Puedes obtener más información en el sitio Android Basics with Compose.

ANDROID | Mayor privacidad

En cuestión de seguridad, Google ofrece servicios a Android como la autenticación de dos pasos y Google Play Protect , la aplicación integrada del sistema operativo que protege contra aplicaciones maliciosas como spyware y stalkerware. Aún así, hay un par de cosas que debes conocer para proteger aún más tu privacidad en Android.

Lo primero que recomendamos es desinstalar las aplicaciones de Android no utilizadas. Estas aplicaciones, aunque no se utilizan, aún pueden ejecutarse en segundo plano, recopilar y luego compartir sus datos personales. Puedes desinstalarlos desde Google Play sin problemas.

Otro consejo es verificar los permisos de las aplicaciones en Android. Para hacer esto, diríjase a Configuración, luego a Privacidad y seguridad, y luego a Administrador de permisos. En el caso de los datos de ubicación, las versiones posteriores de Android le permiten limitar su precisión para permitirle obtener resultados cercanos pero sin revelar su ubicación precisa.

