Hagamos un poco de memoria. Android Go es el sistema operativo de Google destinado a teléfonos de gama baja que no tienen demasiada memoria RAM ni un procesador potente. La compañía ha lanzado muchas aplicaciones para este sistema operativo; sin embargo, está por cerrar una de las aplicaciones más populares del mercado.

A partir de agosto de 2022, Google anunció que YouTube Go cerrará definitivamente para Android Go. YouTube Go salió al mercado en 2016, dirigido a usuarios que no cuentan con una buena conectividad ni recursos para comprar datos.

“YouTube ha invertido en mejoras a la aplicación principal de YouTube que hacen que funcione mejor en estos entornos (móviles de gama baja), al tiempo que brinda una mejor experiencia de usuario que incluye a toda nuestra comunidad”, señaló Google en un comunicado oficial.

Google recomienda que los usuarios de YouTube Go instalen la aplicación principal de YouTube o visiten youtube.com en sus navegadores. En comparación con YouTube Go, la aplicación principal de YouTube brinda una mejor experiencia de usuario general y ofrece funciones que no están disponibles en YouTube Go. Por ejemplo, los usuarios de YouTube Go no pueden comentar, publicar, usar el modo oscuro o crear contenido en la aplicación.

Google había revelado anteriormente que YouTube Go había visto más de 500 millones de descargas, lo que la convierte en una de las aplicaciones más populares de la plataforma. Google rediseñó la interfaz de usuario, entre otras cosas, para Android 12 Go el año pasado en diciembre.

ANDROID | Aplicaciones gratis

Crypto Helper ($0.99) : lejos de una aplicación de minería (o ayudante de aplicaciones de minería), esta pequeña aplicación cifra los mensajes con una clave proporcionada por usted.

: lejos de una aplicación de minería (o ayudante de aplicaciones de minería), esta pequeña aplicación cifra los mensajes con una clave proporcionada por usted. Conversations (Jabber / XMPP) ($3.99) : un servicio de mensajería instantánea Jabber/XMPP para Android, compatible con encriptación de extremo a extremo, videollamadas y más.

: un servicio de mensajería instantánea Jabber/XMPP para Android, compatible con encriptación de extremo a extremo, videollamadas y más. Phone Booster Pro - Force Stop ($ 10.99) : no solo fuerza el cierre de aplicaciones que no se comportan bien en segundo plano, sino que también borra el caché para liberar espacio de almacenamiento.

: no solo fuerza el cierre de aplicaciones que no se comportan bien en segundo plano, sino que también borra el caché para liberar espacio de almacenamiento. Game Booster GFX Tool Fire ($ 5.99) : no somos especialmente fanáticos de las aplicaciones de “impulso de juegos”, pero esta aplicación tiene una puntuación promedio de 4 estrellas después de 265 reseñas en Play Store.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.