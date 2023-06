Google Fotos se ha convertido en una herramienta muy útil para almacenar los momentos más memorables de nuestro día a día. Además, si no cuentas con mucho espacio de almacenamiento en tu móvil Android, es una alternativa para liberar la memoria y contar con más aplicación. Si todavía no has revisado las herramientas avanzadas, deberías saber que existe un procedimiento para recuperar o restaurar las fotos eliminadas. De esta manera, no pasarás por un disgusto.

Google Fotos ofrece un mecanismo de recuperación para estas situaciones. En esta guía, te mostraremos cómo puedes recuperar tus fotos y vídeos eliminados.

Si has hecho una copia de seguridad de tus fotos o vídeos en Google Fotos, permanecerán en tu papelera durante 60 días después de haberlos eliminado. Por otro lado, si no hiciste una copia de seguridad y eliminaste un elemento de tu dispositivo con Android 11 o versiones posteriores, solo permanecerá en tu papelera durante 30 días.

¿Qué pasa si veo una foto en Google Fotos que ya eliminé?

Si una foto o un vídeo reaparece en Google Fotos después de haberlo eliminado, puede estar almacenado en una tarjeta de memoria extraíble. Para eliminarlo permanentemente, necesitarás usar la aplicación Galería de tu dispositivo.

¿Cómo recuperar fotos o videos eliminados?

Abre la aplicación Google Fotos en tu teléfono o tablet Android. Inicia sesión en tu cuenta de Google. Toca ‘Biblioteca’ en la parte inferior y luego selecciona ‘Papelera’. Mantén pulsado el elemento (foto o vídeo) que quieras restaurar. En la parte inferior, toca ‘Restaurar’.

Volverá el elemento eliminado a la galería de la aplicación y por defecto también en la aplicación de multimedia de tu móvil Android. Debería ser restaurada la foto al mismo álbum del cual fue eliminada. Recuerda que si no encuentras la foto en la papelera, posiblemente se haya borrado de forma permanente. Estas son algunas alternativas por las que no ves el archivo en la papelera:

La moviste a la papelera hace más de 60 días.

La moviste a la papelera, y luego la vaciaste.

La moviste a la papelera hace más de 30 días desde un dispositivo con Android 11 o una versión posterior y no se hizo una copia de seguridad de ella.

La eliminaste definitivamente de la papelera.

La eliminaste definitivamente de la aplicación Galería de tu dispositivo, sin crear primero una copia de seguridad.

Siempre es útil contar con una memoria externa con amplio almacenamiento para guardar contenido multimedia. Además de contar con una aplicación de almacenamiento en la nube, como DropBox, Google Drive o Google Fotos.

