Amazon tiene años en el mercado de los Kindle, un dispositivo que permite a los usuarios leer libros digitales que están disponibles en varias plataformas, en lugar de comprar libros físicos. Lo genial de este servicio es que los libros electrónicos estaban en las plataformas más populares; sin embargo, en un nuevo giro, Google dejó de permitir que Amazon venda libros electrónicos a través de su aplicación de Android.

Un artículo publicado por Ars Technica señala que “Google exigirá que todas las aplicaciones de Play Store utilicen la facturación de Google Play para compras digitales o que se eliminen del mercado”. A partir del próximo mes, Google hará obligatorio que todas las aplicaciones de Google Play Store utilicen el sistema de facturación de Google para las compras digitales realizadas en la aplicación. El cambio se aplicará el 1 de junio.

La nueva política impacta a los compradores de Amazon de tal manera que no podrán comprar libros digitales Kindle desde la plataforma. La publicación menciona en el informe que en lugar del botón “comprar ahora”, Amazon mostrará a los usuarios un mensaje que dice “¿Por qué no puedo comprar en la aplicación?”. Al hacer clic en el enlace, los usuarios serán redirigidos a una página que les dice “para cumplir con las políticas de Google Play Store, ya no podrá comprar contenido nuevo desde la aplicación. Puede crear una lista de lectura en el app y compre en el sitio web de Amazon desde su navegador”.

Aunque, los usuarios aún pueden comprar libros físicos de Amazon. Google aplica la nueva política después de que retiró las compras de audiolibros audibles de Play Store. Además, las compras de Amazon Music también se eliminaron de la aplicación Google Play.

ANDROID | El celular más popular de la historia

Nuevos datos han revelado los teléfonos móviles más populares de los últimos 22 años, y los resultados no son lo que pensarías. Si bien los iPhones de Apple y la gama Galaxy de Samsung son ahora los teléfonos de referencia del mercado, los analistas de Mobiles.co.uk revelaron que el teléfono más popular desde 2000 es el Nokia 1100.

La investigación tomó datos de los fabricantes de teléfonos desde hace dos décadas, analizando cuántas unidades de cada teléfono se han vendido desde el año de lanzamiento. Según los datos, el modelo Nokia 1100 de 2003 es el más exitoso, vendiendo un total de 250 millones de unidades.

A pesar de que solo se lanzó en 2014, el iPhone 6/6+ se convirtió rápidamente en el segundo teléfono más solicitado, vendiendo más de 222 millones de unidades. Si bien el iPhone 13 se lanzó recientemente, la gama iPhone 6 se ha mantenido como la más popular.

