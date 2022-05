La tienda de los móviles Android cuenta con una extensa lista de aplicaciones y otros servicios como películas, libros, audiolibros, etc. El mayor problema del sistema operativo de Google es que los móviles cuentan con diferentes versiones de Android dependiendo de su hardware.

Por este motivo, Google Play debe evaluar tu móvil y avisarte si es compatible o no con tu aparato. Hasta el momento, la compañía solo inhabilitaba el botón de descargar o comprar cuando el hardware no era compatible; no obstante, ahora añaden mucha más información.

Cuando ingreses a la información de “compatibilidad con dispositivos activos” del juego o la aplicación, encontrarás la siguiente advertencia: te avisará si tu aparato es compatible, qué versión del app descargarás, el tamaño de la aplicación y el sistema operativo requerido.

Si aparece el siguiente mensaje “Funciona en tu dispositivo”, podrás seguir con la descarga. En caso de que no te aparezca este apartado, deberás actualizar Google Play a la versión 30.6.16-21 o superior.

“Hay cierta superposición con la información de la aplicación, pero esa sección es claramente más generalizada, y la nueva adición pretende ser más sencilla y fácil de usar (es decir, “Funciona en su dispositivo”). Refleja cómo Google Play es ahora una tienda para algo más que teléfonos y tabletas”, explica el medio 9to5Google.

Google Play permitirá conocer si tu celular Android es compatible con una aplicación. (Foto: 9to5Google)

