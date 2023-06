Todos los dispositivos móviles con sistema operativo Android cuentan con algunas aplicaciones predeterminadas esenciales para que no tengas que descargarlas a través de la Google Play Store, como por ejemplo: el despertador (reloj); calendario; administrador de archivos, etc., no obstante, el aplicativo de la calculadora esconde otra “calculadora secreta”, ¿Quieres saber cómo activarla? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Se trata de una “calculadora científica” que no solo te permite realizar sumas, restas o divisiones, también puede servir para realizar todo tipo de cálculos complejos: superficies, sistemas de ecuaciones, matrices, polinomios y más. Sus diferentes funciones serán de gran ayuda para álgebra, trigonometría, geometría, cálculo y otras materias importantes.

Es muy raro que en la actualidad los estudiantes de ciencia, ingeniería, matemáticas, o cualquier disciplina que esté relacionada con los números, lleven una calculadora científica al salón de clase, ya que ahora normalmente todo se realiza desde un teléfono móvil, sin embargo, este grupo de personas suele descargarse un aplicativo en la Google Play Store de Android, todo ello sin saber que su propio celular ya cuenta con una.

Cómo activar la “calculadora científica” de tu celular Android

Primero, abre la aplicación de la calculadora que viene instalada en tu teléfono Android.

Ahora, despliega el menú de herramientas, la sección en donde se encuentra el wifi, modo avión, bluetooth, etc.

El siguiente paso es activar el “Giro de pantalla automático”, algunos dispositivo móviles lo tienen con el nombre de “Vertical”.

Vuelve a la calculadora.

Finalmente, gira el teléfono para que se habilite el “Giro automático”. Listo, vas a ver cómo la calculadora se convierte en una calculadora científica secreta.

