Todos hablan sobre la Inteligencia Artificial (IA) y actualmente es un tema de interés mundial, pues a millones de personas les ha resultado muy útil cuando la utilizaron, ya que no solo puede contestar cualquier tipo de pregunta gracias a su enorme base de datos, sino que también te permite crear imágenes en pocos segundos después de detallarle por texto lo que estás imaginando, ¿Quieres saber cómo hacerlo en tu celular con sistema operativo Android? desde Depor te explicaré los pasos de inmediato.

¿Qué es la Inteligencia Artificial? básicamente, la podemos definir como una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos, los cuales ejecutan operaciones similares a las que realiza la mente humana. Hasta el momento se han desarrollado diferentes softwares, como por ejemplo: Chat GPT, Frase.io., Salesforce Einstein, etc., asimismo, existen aplicaciones móviles que son capaces de generar imágenes de acuerdo a los detalles y características que describas.

La app que te enseñaré a descargar y utilizar te brinda diariamente hasta 5 creaciones de imágenes gratuitas, si deseas seguir utilizándola deberás adquirir una suscripción mensual o de pago, por supuesto que incluye mejores estilos y es más precisa.

Cómo crear imágenes con inteligencia artificial en tu smartphone Android

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android .

. Ahora, busca y descarga la aplicación denominada “ Starryai - AI Art Generator ”, para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

”, para obtenerla rápidamente haz clic . El siguiente paso es abrir la app y otorgarle los permisos necesarios. Regístrate con tu cuenta de Google (Gmail).

Todo estará en inglés, así que en la sección “Create” presiona la opción “Art”.

En el campo de texto que dice “ What do you want to se? ” o “ ¿Qué quieres ver? ” en español, escribe detalladamente y en inglés, todo lo que desees ver en una imagen (apóyate con el traductor de Google).

” o “ ” en español, escribe detalladamente y en inglés, todo lo que desees ver en una imagen (apóyate con el traductor de Google). Escoge un estilo (Style). Los que tienen la etiqueta “Pro” son para la versión de pago.

Finalmente, oprime el botón verde “Create” y espera que termine el proceso.

Tendrás tres diferentes resultados que puedes descargar para compartirlo con tus amigos o redes sociales.

Recuerda que la app te ofrece la creación de 5 imágenes diarias de forma gratuita.

La solución cuando tu celular Android está sin señal móvil

Modo avión activado

Seguro por querer ahorrar batería has configurado tu dispositivo en modo avión y te has olvidado de desactivarlo, esta opción automáticamente te deja sin acceso a internet y sin recepción a la señal telefónica, solo podrás utilizar las funciones básicas de tu smartphone como: el reloj, calculadora, juegos que no dependan de la red, etc.

Desliza hacia abajo el menú de herramienta, ese lugar en donde se encuentra el WiFi, datos móviles, ubicación, entre otros.

Busca la opción “ Modo avión” .

. Finalmente, desactívala, tiene que estas en color plomo.

Red sin cobertura

Actualmente, se crearon varias redes móviles, como 3G, 4G y 5G, pero la última tecnología que acabamos de mencionar no se encuentra disponible en todos los rincones de tu país, así que lo ideal sería cambiarlo por “4G” o “3G”. Aprende a ajustar el celular para que automáticamente se conecte a la red con mayor cobertura.

Entra a la “Configuración” de Android .

. Ahora, accede al apartado “Conexiones”

Entra en la sección “Redes móviles”.

Por último, selecciona la opción “Configuración automática”.

Smartphone desactualizado