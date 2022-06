Google Play es la tienda virtual de aplicaciones para los dispositivos Android. Sin embargo, hay una manera alternativa con la que los usuarios pueden añadir más servicios sin recurrir al catálogo de Google. Hablamos de los ficheros APK.

Si está instalando una aplicación de un desarrollador de confianza que no está en la tienda de aplicaciones, es posible que quiera saber cómo se instala un APK en Android. Siempre es bueno saber un poco más de este tipo de instalaciones para que tu experiencia sea completa.

Android tiene una serie de mecanismos de seguridad para tratar de protegerlo de la instalación de archivos de aplicaciones no autorizadas. Las aplicaciones de origen desconocido , por ejemplo, son aplicaciones que se instalan manualmente desde una fuente en la que no confía, es decir, cualquier app que no esté disponible en Google Play.

Los pasos para instalar APK variarán ligeramente según la versión de Android y el fabricante del dispositivo. Esta guía funciona para quienes ejecutan Android 10 y versiones posteriores.

Abra la aplicación Configuración en su dispositivo Android.

En el menú Configuración , toque Aplicaciones .

Presiona Acceso especial a aplicaciones (o Avanzado > Acceso especial a aplicaciones ).

Toca Instalar aplicaciones desconocidas .

Seleccione una aplicación para usar para instalar un archivo APK: su navegador y las aplicaciones de administración de archivos son la mejor opción aquí.

Toque el control deslizante Permitir desde esta fuente para permitir que los archivos APK se instalen a través de esa aplicación.

En este punto, debería poder instalar archivos APK en Android. Su próximo paso es encontrar los archivos para instalar. Solo debe descargar e instalar archivos APK de una fuente en la que confíe por completo. APKMirror y APKPure son las mejores alternativas.

ANDROID | Aplicaciones gratis

Learn Chinese Mandarin Pro ($ 4.09) : una colección móvil de frases en chino fáciles de usar que brinda a los visitantes de países de habla china y aquellos que desean aprender mandarín un buen comienzo en el idioma.

: una colección móvil de frases en chino fáciles de usar que brinda a los visitantes de países de habla china y aquellos que desean aprender mandarín un buen comienzo en el idioma. Digital Dashboard GPS Pro ($ 0,89 ): una aplicación de GPS útil para su automóvil o bicicleta. Ofrece información sobre tu velocidad y ruta y también te permite exportar tus datos a Excel para su posterior análisis.

): una aplicación de GPS útil para su automóvil o bicicleta. Ofrece información sobre tu velocidad y ruta y también te permite exportar tus datos a Excel para su posterior análisis. Folder Server ($2,49) : esta aplicación te permite almacenar tus carpetas en un servidor HTTP y acceder a ellas desde otro dispositivo.

: esta aplicación te permite almacenar tus carpetas en un servidor HTTP y acceder a ellas desde otro dispositivo. Learn Korean Pro ($4,09) : esta aplicación es una guía de conversación de coreano móvil fácil de usar que brindará a los visitantes de Corea y a aquellos que deseen aprender coreano un buen comienzo en el idioma.

: esta aplicación es una guía de conversación de coreano móvil fácil de usar que brindará a los visitantes de Corea y a aquellos que deseen aprender coreano un buen comienzo en el idioma. Electron Config Engine ($2,59) : esta aplicación integra un motor de cálculo de configuración electrónica que tiene en cuenta el principio de Aufbau y todas las reglas que contiene.

