Resulta extraño que una persona se olvide o no conozca el modelo de su dispositivo móvil con sistema operativo Android, sin embargo, recuerdo que hace años me regalaron un smartphone Samsung de segunda mano y me pregunté qué modelo sería. Lo mismo debe ocurrirle a alguien en la actualidad, por ello, desde Depor te explicaremos un sencillo método para saber la marca, modelo nativo y comercial de tu celular.

¿Qué significa modelo nativo y comercial? las empresas venden los teléfonos por el nombre comercial de un equipo, no de creación, por ejemplo: Samsung Galaxy A22 5G es el que todos conocen, pero su nombre real es SM-A225M/N, ¿No me crees? copia este código en Google y te aparecerá el mismo modelo.

¿Para qué te servirá esta información? simple, para saber las especificaciones del teléfono en caso quieras vender el dispositivo por internet, ver reseñas en YouTube o simplemente para conocer las características.

Cómo conocer el modelo de tu smartphone Android

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado que dice “Acerca del teléfono”.

Aquí te aparecerá varios datos: “Número de teléfono”, “código IMEI”, “Número de serie”, etc.

El que te interesa es “ Nombre del producto ” y “ Nombre del modelo ”.

” y “ ”. El primero es el nombre popular y sencillo que utilizan las compañías telefónicas para vender, y el segundo es el nombre nativo del smartphone.

Igual te aparecerá el modelo de tu dispositivo si colocas en Google cualquiera de los dos nombres.

