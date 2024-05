Hoy, jueves 23 de mayo de 2024, Google Play y la App Store han lanzado una promoción especial que permite a los usuarios descargar gratuitamente una selección exclusiva de aplicaciones de pago. Esta oferta, disponible tanto para usuarios de Android como de iOS, brinda la oportunidad de expandir la colección de aplicaciones sin ningún costo.

Es crucial actuar con rapidez, ya que esta oferta solo estará disponible hasta el final del día. Una vez descargadas, las aplicaciones premium permanecerán en tus dispositivos para disfrutarlas de forma permanente.

Para facilitar el acceso a estas ofertas, Nextpit ha creado una lista detallada de las aplicaciones premium disponibles gratuitamente solo por hoy. Cada aplicación viene acompañada de una breve descripción, proporcionando una guía útil para aprovechar al máximo estas ofertas y mejorar tu experiencia móvil.

Aplicaciones de pago gratis en Android

Planets 3D Live Wallpaper ( $ 5,99 ): un fondo de pantalla en vivo en 3D con animaciones realistas, configuraciones personalizables y una experiencia espacial directamente en tu pantalla.

( ): un fondo de pantalla en vivo en 3D con animaciones realistas, configuraciones personalizables y una experiencia espacial directamente en tu pantalla. Cool Math Games for Kids ( $11,99 ): aprendizaje de matemáticas divertido e interactivo para niños de segundo grado. Sin anuncios.

( ): aprendizaje de matemáticas divertido e interactivo para niños de segundo grado. Sin anuncios. Memorize: Vocabulario IELTS ( $ 6,99 ): mejora tu vocabulario IELTS con herramientas de aprendizaje interactivas.

Aplicaciones de pago gratis en iPhone

Cómo crear contraseñas seguras

Probablemente necesites crear nuevas cuentas para acceder a las aplicaciones. Aquí te dejamos las recomendaciones de los expertos de Kaskerspky.

El método de asociación ayuda a crear contraseñas fuertes y fáciles de recordar

El enfoque de asociación implica crear una contraseña a partir de una secuencia de palabras o ideas que tengan un significado personal pero que no sean fáciles de adivinar por otros. Una contraseña puede basarse en una cita favorita, una letra de canción memorable o una combinación única de objetos. Esta técnica genera contraseñas fuertes sin requerir una memorización compleja, lo que ayuda a mantener la seguridad al tiempo que reduce el riesgo de olvidarla. Por ejemplo, una frase como “Visitaba París por primera vez en 2008″ podría transformarse en una contraseña como “VpPp1v2008″.

¿Las contraseñas regulares son demasiado aburridas? ¿Qué tal emojis?

Si usar la misma contraseña en todas partes se vuelve demasiado y te falta imaginación para inventar algo nuevo, las contraseñas con emojis podrían ser una opción no estándar y segura. Dado que son parte del estándar Unicode, potencialmente es posible usarlos como contraseñas. Uno de los pros más significativos es que los estafadores no pueden forzar las contraseñas con emojis, ya que varias herramientas y diccionarios no pueden crackear combinaciones como estas. Puedes encontrar información más detallada sobre cómo establecer una contraseña con emojis aquí.

Viejo pero valioso: una cuenta, una contraseña

Esta práctica asegura que, si una cuenta se ve comprometida, las demás permanezcan seguras. Al crear una contraseña única para cada cuenta, se minimiza el daño que un hacker puede hacer si logra robar una. Este enfoque aísla las brechas de seguridad y ayuda a proteger datos sensibles. Según una encuesta global, el usuario promedio tiene aproximadamente 8 cuentas. Recordar incluso 2-3 contraseñas largas y complicadas (conteniendo hasta 15 símbolos) podría ser imposible para la mayoría de los usuarios. En este caso, es seguro y útil transferir la responsabilidad de recordar todas nuestras claves de acceso a un administrador de contraseñas.