Las buenas intenciones son insuficientes para lograr las metas que has fijado para 2024. Lo sé, suena terrible pero las cábalas no sirven si es que no hay iniciativa. Por suerte, los usuarios de Android y iOS, los sistemas operativos más populares en teléfonos inteligentes, pueden acceder a herramientas digitales que ayudan a salir adelante y ser más organizado con tus propósitos.

Las aplicaciones que compartimos pueden ser descargadas de manera gratuita en tu celular desde Google Play y App Store. No ocupan mucho espacio, así que no deberás sacrificar ninguna otra app que tengas en el inventario.

Para nuestra lista, hemos optado por aplicaciones de salud y vida sana, así como servicios dedicados a la gestión personal como tus metas de gastos diarios, aprender un segundo idioma y hábitos de cualquier índole. Date el gusto de hacer lo que te propones y no esperes al último momento.

Apps gratuitas para lograr tus metas de 2024

Todoist (Productividad): la aplicación de gestión de tareas permite crear listas de tareas pendientes, establecer plazos y categorizar tareas. Es excelente para organizar y priorizar sus objetivos diarios, semanales o a largo plazo.

MyFitnessPal (Salud y estado físico): para quienes se centran en objetivos de salud y estado físico, MyFitnessPal ayuda a realizar un seguimiento de sus comidas, ejercicio y progreso general. Proporciona información sobre su ingesta nutricional y le permite establecer objetivos de pérdida de peso o de acondicionamiento físico.

Headspace (Mindfulness y Meditación): el servicio ofrece ejercicios guiados de meditación y mindfulness. Es útil para personas que buscan incorporar prácticas de atención plena en su rutina diaria, lo que puede ser beneficioso para el bienestar mental y la reducción del estrés.

Duolingo (Aprendizaje de idiomas): si el objetivo es aprender un nuevo idioma, Duolingo es una aplicación popular de aprendizaje de idiomas que hace que el proceso sea interactivo y divertido. Es adecuado para principiantes y aquellos que buscan mantener sus habilidades lingüísticas.

GoodBudget (Objetivos financieros): la app de presupuesto ayuda a administrar las finanzas y trabajar para alcanzar objetivos financieros. Le permite realizar un seguimiento de los gastos, establecer objetivos de ahorro y asignar fondos a diferentes categorías.

Strava (Fitness and Running): con la app podrás realizar un seguimiento de varios tipos de actividades físicas, en particular correr y andar en bicicleta. Es excelente para establecer y alcanzar objetivos de acondicionamiento físico, realizar un seguimiento de su progreso y conectarse con una comunidad de personas con ideas afines.

Forest (Enfoque y productividad): la aplicación te ayuda a mantenerte concentrado y minimizar las distracciones. Plantas un árbol virtual que crece mientras permaneces concentrado, pero “muere” si sales de la aplicación. Es una forma creativa de mejorar la concentración y reducir el tiempo frente a la pantalla.

HabitBull (Seguimiento de hábitos): la app fue creada para rastrear y desarrollar hábitos. Ya sea desarrollando una nueva rutina, rompiendo un mal hábito o cultivando un comportamiento positivo, esta aplicación proporciona una forma visual de monitorear su progreso.