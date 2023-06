¿Los termómetros son parte del pasado? Los investigadores de la Universidad de Washington desarrollaron FeverPhone, una app que puede estimar la temperatura corporal y determinar si tienes fiebre.

Según la investigación, publicada en el Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, FeverPhone utiliza los termistores de los smartphones, los sensores que detectan el cambio de temperatura del equipo, para determinar el calor de fuentes externas.

¿Cómo funciona FeverPhone?

El usuario tiene que colocar la pantalla táctil del teléfono contra su frente por 90 segundos. El aplicativo captura los datos de temperatura y capacitancia (la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica) sin procesar del termistor y la pantalla táctil, respectivamente. Es así como el sistema ejecuta el análisis de las tasas de transferencia de calor del cuerpo al dispositivo y dar con la temperatura del usuario.

Ten en cuenta que hay un margen de error. Las pruebas del FeverPhone arrojaron la temperatura corporal con un margen de error promedio de 0.23 grados Celsius, lo que está dentro del rango clínicamente aceptable de 0.1 a 0.3 grados.

Los usuarios deben considerar, además, que la precisión del software dependerá del material de las pantallas de los diferentes modelos de teléfonos inteligentes. Además, los datos obtenidos variarán si es que el panel cuenta con un protector de pantalla.

Lástima que actualmente no puedes descargar FeverPhone en dispositivos Android ni iOS, debido a que deberá tener la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA).

No te dejes engañar

Hay aplicaciones que prometen hacer lo mismo que el FeverPhone en Google Play, pero su reputación no es la más adecuada como para descargarlas en tu celular. Algunos sistemas, incluso, solo sirven como registro de notas en vez de la promesa de medir la temperatura corporal. Nuestro consejo es seguir el desarrollo de FeverPhone en las próximas semanas hasta saber si es que llegará a los principales sistemas operativos. Aún hacen falta más pruebas para que las autoridades den el visto bueno a este sistema que facilitará la detección de la fiebre en cualquier momento.

