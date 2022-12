Los teléfonos inteligentes de la marca Samsung cuentan con herramientas muy interesantes que te servirán para simplificar tediosos procedimientos al momento de realizar una determinada acción, por ejemplo: puedes acceder rápidamente a la cámara tocando dos veces sobre el botón de encendido o apagado (power), crear accesos directos de llamadas (así no buscarás el número entre tu agenda de contactos), añadir widgets de las aplicaciones, etc., sin embargo, muchos usuarios no saben que la firma surcoreana oculta un botón secreto multifuncional en sus dispositivos móviles, ¿Te gustaría saber cómo habilitarlo? desde Depor te explicaremos los pasos de inmediato. Toma nota.

Los pasos para activar el botón secreto de tu teléfono Samsung

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Samsung , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y presiona en el apartado que dice “Accesibilidad”.

El siguiente paso es oprimir sobre la opción denominada “Interacción y habilidad”.

Procede a activar el interruptor “Menú de asistencia” > “Permitir”.

Como puedes observar, ya habrás habilitado el botón secreto, con el cual puedes realizar una captura de pantalla, acceder a las aplicaciones en segundo plano, ajustar el volumen, etc. Son atajos que te ahorrarán tiempo y serán de mucha utilidad en cualquier momento.

Es posible ajustar el tamaño o transparencia del botón. Para hacerlo vuelve a tocar en “Menú de Asistencia” > “Tamaño del Menú de asistencia” > “Transparencia”.

La ruta para activar y modificar el botón secreto de Samsung. (Foto: GEC)

